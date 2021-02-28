Объединению независимых российских изданий «Синдикат-100» исполнился год

В последний день зимы 2020 года 25 российских изданий по инициативе «Новой газеты» объединились в «Синдикат-100». Изначально в это объединение независимых медиа планировалось включить 100 изданий — отсюда и название. В «Синдикат» вошли, в частности, телеканал «Дождь», портал «Такие дела», радиостанция «Эхо Москвы», интернет-издание «Медуза», Агентство новостей ТВ2, Тайга.инфо, Знак. Главная цель сообщества — независимое освещение проблем страны. Сейчас в «Синдикате» — 29 редакций, еще одно медиа готовится вступить в ряды объединения.

Сегодня редсовет «Синдиката» подводит итоги года в работе объединения:

«Ковид. Он, конечно, внес серьезные правки в подходы к работе «Синдиката». Планировать и выпускать «сквозные» материалы в условиях, когда мир завертелся с бешеной скоростью, оказалось сложновато. События развивались стремительно, приходилось реагировать «с колес», но это и пошло на пользу делу. Расстояние между редакциями и людьми сократилось до размеров чата, в котором возникла и потекла правильная «живая» реакция: обмен идеями, темами, текстами... Попадая в общее поле, они подхватываются редакциями Синдиката, тем самым увеличивая аудиторию, получающую доступ к важной для людей информации. А это была и есть — наша главная задача».

Фото: из материала Елены Костюченко и Юрия Козырева "Это шторм". "Новая газета"

В частности, за прошедший год члены «Синдиката» одновременно поднимали в разных городах важнейшие темы пандемии: ситуация с малым бизнесом и НКО, дефицит лекарств и больничных коек, карантинные меры, вакцинация. Проект «Скорая журналистская помощь», был отмечен организацией «Репортёры без границ», которая включила его в список «30 информационных героев пандемии». Модель взаимодействия редакций, родившаяся в условиях ковидного «военного» времени, была признана удачной и будет использоваться дальше.

Кроме того, «Синдикат» активно отстаивал профессиональные интересы независимого журналистского сообщества:





- Поддержал коллег из Красноярска (ТВК) и Башкирии (ProUfu) в коллективном обращении к аудитории, по факту стремления власти заставить журналистов не говорить о проблемах пандемии, используя против нас статью 13.15.

- Вступился за главного редактора ТВК Марию Бухтуеву, в адрес которой в социальной сети поступили угрозы физической расправы. Факт был предан огласке, были направлены запросы руководителям СК и МВД.

- Распространил петицию в поддержку Ильи Азара и других журналистов, задержанных на одиночных пикетах против уголовного преследования Владимира Воронцова.

- Направил письмо в СКР, требуя обратить внимание на ситуацию вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.

- Потребовал расследовать нападение на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля.

- Потребовал отменить приговор Светлане Прокопьевой.

- Поддержал и распространил заявление Независимого профсоюза работников СМИ о гибели Ирины Славиной.

- Опубликовал обращение к властям Беларуси с требованием отпустить задержанных после выборов журналистов.

- Потребовал от руководителей МВД РФ и Росгвардии прекратить задержания журналистов на публичных акциях.