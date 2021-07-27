Объединение журналистов «Четвёртый сектор» объявило о закрытии

Журналистское объединение «Четвёртый сектор» приняло решение о самоликвидации. Перед этим Минюст начал внеплановую проверку организации.

«В отношении общественной организации «Четвёртый сектор» ведется внеплановая проверка. По нашей информации, она инициирована не Минюстом, — сообщила в фейсбуке руководитель проекта Анастасия Сечина. — Минюст собирался нас проверять планово в ноябре. Об этом он извещал нас весной. По нашей информации, проверка инициирована правоохранительными органами. Причина — якобы «Четвёртый сектор» занимается политической деятельностью. Вкупе с наличием иностранных партнёров это означает то, что он должен быть признан иноагентом».

При этом Сечина подчеркнула, что «Четвёртый сектор» никогда «не занимался, не занимается, не планировал заниматься политической деятельностью».

«Он занимался журналистикой и проектами, с ней связанными. Однако у нас нет иллюзий. Мы видим, какое давление оказывается на независимые медиа-инициативы последние несколько месяцев. Мы знаем, что в нашей стране может быть признано «политической деятельностью» (всё, что угодно). Мы не сомневаемся, что также попали под этот бешеный каток».

Сейчас вместо закрытого проекта будет неформальное содружество журналистов-фрилансеров «Артель».

«Да, многие сегодня живут со статусом иноагентов. Мы к этому не готовы. Это не только ярлык (который не имеет значения для тех, кто на меня подписан, но имеет значение для многих других). Это очень серьезная административная нагрузка. Отчеты, проверки. Деньги. У нас есть более интересные способы расходовать свои ресурсы, делать свое дело, жить свою жизнь. Даже если случится чудо, и нас не признают иноагентами, это уже ничего не изменит. Пришло время вновь становиться нефорами», — добавила Сечина.

«Четвёртый сектор» объединял региональных журналистов и фрилансеров, которые создавали совместные репортажи и расследования для разных изданий. ТВ2 в рамках сотрудничества с сектором выпустила материалы о том, как коронавирус сказался на лечении людей с орфанными заболеваниями, о том, как много в России обвинительных приговоров, а также о том, как живут шахтерские города.

За последние несколько месяцев российские власти объявили «СМИ, выполняющими функцию иностранного агента» «Медузу», VTimes и The Insider. К ним же отнесли 13 журналистов. Изданию «Проект», специализировавшемуся на расследованиях в отношении топ-чиновников, присвоили статус «нежелательной организации».