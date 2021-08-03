Обязательную вакцинацию ввели для сотрудников Сибирского федерального университета

Для сотрудников Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске ввели обязательную вакцинацию. Тех, кто не сделает прививку могут отстранить от работы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу университета.

Согласно приказу ректора СФУ Максима Румянцева, сотрудники вуза должны привиться двумя компонентами вакцины до 10 сентября. Невозможность поставить прививку из-за противопоказаний нужно будет подтвердить документами.

«Работники, не поставившие прививку, могут быть переведены на дистанционную работу, — сообщается в тексте приказа. — В том случае, если выполнение рабочих функций удаленно невозможно, сотрудники могут быть отстранены от работы без сохранения заработной платы».

Кроме того, иногородних студентов в общежития СФУ будут заселять только при наличии сертификата о вакцинации, справки о медотводе или перенесенном коронавирусе.

23 июня главный санврач Красноярского края подписал постановление об обязательной вакцинации для отдельных групп жителей региона. До 15 сентября должны вакцинироваться 60% сотрудников сфер образования, здравоохранения, транспортных и бытовых услуг, торговли, общепита, гостиничных услуг, салонов красоты, финансовых организаций, почты и других.

Напомним, 27 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин пообещал не вводить в регионе обязательную вакцинацию. Губернатор отметил, что «Томск — умный город, и томичи отлично понимают, как важно сохранить здоровье».