Обязательная вакцинация и вход в кафе по пропускам. В Томской области ужесточаются ковидные правила

Обязательная вакцинация для отдельных категорий вводится в Томской области с 15 октября. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации.
По словам главы региона, рост заболеваемости в Томской области, напрямую связанном с темпами вакцинации: прививку от COVID-19 поставили всего 46% от необходимого количества людей.
«С 15 октября вслед за большинством регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакцинацию. Пока она касается отдельных категорий работников. Прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты. Но я призываю сделать прививку и всех остальных», — обратился к жителям губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
С 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных.
С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.
Остаются прежними требования к соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты.
Вместо сертификата на вакцинацию можно будет предъявить на входе в заведение сертификат переболевшего новой коронавирусной инфекцией, если с даты выздоровления прошло не более шести месяцев. Оба документа доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Они действительны при предъявлении как в электронном, так и в бумажном виде.
Вместо одного из этих сертификатов жители региона могут воспользоваться и бумажными аналогами с печатью медицинского учреждения. Например, предъявить выданный в поликлинике сертификат профилактических прививок, в котором указаны дата постановки вакцины и введенный препарат. Можно предъявить и справку из медучреждения о перенесенном заболевании, которая выдается пациенту после выздоровления. Также можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до мероприятия.
Без любого из таких документов вход в учреждения совершеннолетнему жителю региона будет ограничен. Также ограничения на посещение общественных мест распространяются на людей, имеющих на руках медотвод по вакцинации.
«Если врач посчитал, что здоровье пациента подвергается высокому риску даже от постановки вакцины и выдал соответствующую справку, значит, такой человек рискует еще больше, посещая общественные заведения и подвергая себя еще большему риску тяжелых осложнений при заражении новой коронавирусной инфекцией», - отметила заместитель губернатора Алена Левко.
При улучшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры будут пересмотрены.
Для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции задействованы более 160 прививочных пунктов, организованы выезды мобильных бригад для вакцинации рабочих коллективов на местах и в отдаленные населенные пункты. В регионе достаточно препаратов для обеспечения массовой вакцинации населения от COVID-19.