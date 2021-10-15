Обязательная вакцинация и вход в кафе по пропускам. В Томской области ужесточаются ковидные правила

Обязательная вакцинация для отдельных категорий вводится в Томской области с 15 октября. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации.

По словам главы региона, рост заболеваемости в Томской области, напрямую связанном с темпами вакцинации: прививку от COVID-19 поставили всего 46% от необходимого количества людей.

«С 15 октября вслед за большинством регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакцинацию. Пока она касается отдельных категорий работников. Прививку обязаны сделать сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники сферы услуг, студенты. Но я призываю сделать прививку и всех остальных», — обратился к жителям губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

С 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных.

С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Остаются прежними требования к соблюдению социальной дистанции и использованию средств индивидуальной защиты.