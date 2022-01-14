Трехлетнюю девочку из Томска, которую отец хотел увезти в Симферополь, вернули ее матери

Новосибирские приставы забрали у отца трехлетнюю Елизавету Заболотникову, которую он пытался вывезти в Крым. Ребенка вернули матери, с которой девочка проживала по решению суда.

Как сообщило томское областное управление службы судебных приставов, отец Елизаветы привез ее в аэропорт Толмачево в Новосибирске, чтобы забрать ее в Крым, где он проживает с новой женой. Томские приставы передали информацию новосибирским коллегам, которые вместе с полицией и органами опеки нашли отца с ребенком в аэропорту.

«Гражданина обнаружили в аэропорту, где он с дочерью был зарегистрирован на рейс «Новосибирск — Симферополь», в стерильной зоне после прохождения паспортного контроля. Должник поначалу не хотел передавать ребенка матери, но судебные приставы убедили его в необходимости исполнения судебного решения», — рассказали в томском управлении ФССП.

Исполнительный лист об определении места жительства ребенка поступил к томским приставам вечером 13 января, после чего Елизавету объявили в розыск, найти ее приставам удалось совместно с сотрудниками Следственного комитета. Сейчас ребенок вместе с матерью возвращается домой из Новосибирска.

Напомним, в поиске трехлетней девочки томичей попросили помочь 10 января. Ее мать заявила, что ребенка забрал проживающий в Крыму отец. По словам матери, мужчина приехал в Томск к родителям и взял дочь на прогулку, после чего отказался возвращать, заявив, что увезет ее в Симферополь.