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Объявлен аукцион на ремонт лицея № 8. На завершение работ нужно еще 120 млн

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Администрация Томска объявила аукцион на выполнение работ по капремонту лицея № 8. Цена контракта на выполнение первого этапа работ составляет 154 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии. 

В целом, в бюджете на 2021 год на ремонт этого учебного заведения заложены 167 млн рублей. Администрация надеется приступить к работам уже в декабре. Общая стоимость капитального ремонта лицея в ценах второго квартала 2021 года составляет почти 290 млн рублей. За время проведения первого этапа ремонта мэрия должна будет найти недостающие деньги — 123 млн рублей. В мэрии отмечают, что этот объект уже предложен к софинансированию по президентской программе по капитальному ремонту школ.

Согласно условиям конкурсной документации, подрядная организация, выигравшая торги, должна будет завершить капремонт лицея к 1 сентября 2022 года. Строители полностью модернизируют трехэтажное здание образовательного учреждения, а также выполнят необходимые реставрационные работы, поскольку здание по пр. Кирова, 12 является памятником культурного наследия регионального значения. В лицее будут также обеспечены условия для обучения маломобильных категорий учащихся. 

Подача заявок на участие в электронном аукционе завершится 7 декабря. 

Капитальный ремонт лицея № 8 проводится по решению суда, признавшего здание аварийным. Здание лицея было построено в 1936 году и не ремонтировалось с начала 1990-х годов. В 2021 году был произведен капремонт спортивного зала лицея и велись противоаварийные работы.

В настоящее время около 800 учеников временно распределены по близлежащим учебным заведениям. Первые классы учатся в гимназии № 6, старшеклассники — в Гуманитарном лицее. Остальные классы распределили между школами № 12 и «Перспектива».

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