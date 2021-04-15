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15 апреля,
2021
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Обь пошла!

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ледохода на Оби в Томской области начался в среду около 20.00, сообщила пресс-служба томского ГУ МЧС.

На Томи на территории Томской области пока наблюдается ледостав. По словам специалистов, ситуация на реках области в настоящее стабильная и пока не предвещает потопа.


Ранее мы сообщали, что накануне вечером река Томь вскрылась на территории Кемеровской области от Новокузнецка до Кемерова. По прогнозам специалистов голова ледохода может достигнуть границ Томской области завтра, 15 апреля.

Обь пошла!

Круглосуточная интернет-трансляция ледовой обстановки на реке в черте Томска ведется через видеокамеры в районе парка Лагерный Сад и Речного вокзала

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