Обь пошла!

Ледохода на Оби в Томской области начался в среду около 20.00, сообщила пресс-служба томского ГУ МЧС.

На Томи на территории Томской области пока наблюдается ледостав. По словам специалистов, ситуация на реках области в настоящее стабильная и пока не предвещает потопа.





Ранее мы сообщали, что накануне вечером река Томь вскрылась на территории Кемеровской области от Новокузнецка до Кемерова. По прогнозам специалистов голова ледохода может достигнуть границ Томской области завтра, 15 апреля.