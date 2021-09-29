Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. ОАЭ, Китай и Швейцария: эксперты рассказали, где летом отдыхали томичи
Новости

ОАЭ, Китай и Швейцария: эксперты рассказали, где летом отдыхали томичи

ТВ2 ТВ2

По оценкам ВЦИОМ, отдохнуть за рубежом в 2021 году планировали втрое больше российских туристов, чем годом ранее. По данным аналитиков компании МегаФон, жители Томской области с мая по август 2021 года побывали в 110 странах. Общее число жителей региона, которым удалось выехать за границу с мая по август 2021, по сравнению с прошлым годом выросло в три раза. Однако это на 47% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

«Если не считать ближнее зарубежье, то самыми популярными направлениями у томичей стали Турция, Китай и Египет. На побережье Средиземного моря в формате «все включено» нынешним летом отдохнули в 7 раз больше туристов, чем в прошлом, но на 44% меньше, чем в 2019 году. А Египет показал отличную динамику даже в сравнении с «доковидным» периодом – туристический поток к Красному морю вырос в 36 раз. Популярность Китая, учитывая строгие ограничения на въезд в эту страну, связана скорее с деловыми поездками, нежели с отдыхом», — говорится в исследовании компании.

Там отмечается, что спровоцировала пандемия интерес и к «лакшери»-отдыху. Так, отдых в Объединенных Арабских Эмиратах позволили себе в два раза больше томичей, чем в 2019 году. Также по сравнению с позапрошлым летом в три раза выросло число жителей региона, побывавших в Швейцарии. А вот лидерами «антирейтинга» стали Вьетнам и Таиланд. Некогда популярные у сибиряков туристические страны потеряли более 97% путешественников из региона.

Наиболее популярными гаджетами на отдыхе у томских туристов стали смартфоны. На них приходится 96% от всех мобильных устройств в зарубежном роуминге. Второй по популярности – «кнопочный» телефон: несмотря на то, что эти девайсы уже переходят в разряд раритетов, они летают за границу даже чаще чем планшеты (2,3% и 1,3% от общего числа гаджетов соответственно).

«Томичи постепенно возвращаются к привычным форматам летнего отдыха и, естественно, хотят поделиться с близкими яркими эмоциями и впечатлениями от долгожданных путешествий. Это подтверждает почти четырехкратный рост потребления мобильного интернет-трафика, который приходится на одного абонента из Томской области в зарубежном роуминге. Сделать общение за границей более комфортным нашим клиентам помогает опция «Роуминг, гудбай», позволяющая пользоваться в зарубежных поездках своим домашним тарифом», – комментирует директор МегаФона в Томской области Андрей Ким.

Новости компаний

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.