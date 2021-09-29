ОАЭ, Китай и Швейцария: эксперты рассказали, где летом отдыхали томичи

По оценкам ВЦИОМ, отдохнуть за рубежом в 2021 году планировали втрое больше российских туристов, чем годом ранее. По данным аналитиков компании МегаФон, жители Томской области с мая по август 2021 года побывали в 110 странах. Общее число жителей региона, которым удалось выехать за границу с мая по август 2021, по сравнению с прошлым годом выросло в три раза. Однако это на 47% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

«Если не считать ближнее зарубежье, то самыми популярными направлениями у томичей стали Турция, Китай и Египет. На побережье Средиземного моря в формате «все включено» нынешним летом отдохнули в 7 раз больше туристов, чем в прошлом, но на 44% меньше, чем в 2019 году. А Египет показал отличную динамику даже в сравнении с «доковидным» периодом – туристический поток к Красному морю вырос в 36 раз. Популярность Китая, учитывая строгие ограничения на въезд в эту страну, связана скорее с деловыми поездками, нежели с отдыхом», — говорится в исследовании компании.

Там отмечается, что спровоцировала пандемия интерес и к «лакшери»-отдыху. Так, отдых в Объединенных Арабских Эмиратах позволили себе в два раза больше томичей, чем в 2019 году. Также по сравнению с позапрошлым летом в три раза выросло число жителей региона, побывавших в Швейцарии. А вот лидерами «антирейтинга» стали Вьетнам и Таиланд. Некогда популярные у сибиряков туристические страны потеряли более 97% путешественников из региона.

Наиболее популярными гаджетами на отдыхе у томских туристов стали смартфоны. На них приходится 96% от всех мобильных устройств в зарубежном роуминге. Второй по популярности – «кнопочный» телефон: несмотря на то, что эти девайсы уже переходят в разряд раритетов, они летают за границу даже чаще чем планшеты (2,3% и 1,3% от общего числа гаджетов соответственно).

«Томичи постепенно возвращаются к привычным форматам летнего отдыха и, естественно, хотят поделиться с близкими яркими эмоциями и впечатлениями от долгожданных путешествий. Это подтверждает почти четырехкратный рост потребления мобильного интернет-трафика, который приходится на одного абонента из Томской области в зарубежном роуминге. Сделать общение за границей более комфортным нашим клиентам помогает опция «Роуминг, гудбай», позволяющая пользоваться в зарубежных поездках своим домашним тарифом», – комментирует директор МегаФона в Томской области Андрей Ким.