«Нужна бригада»: в Думе Томска пытаются понять, кто будет отвечать за бесхозные сети

В Томске на сегодняшний день насчитывается 218 узлов и 37 километров бесхозяйных сетей, на которых к моменту старта отопительного сезона произошло порядка 75 повреждений. В Думе города обсудили возможность создания специальных бригад, которые бы отвечали за содержание таких коммуникаций.
Ранее о создании таких бригад высказывался спикер гордумы Чингис Акатаев. Он отмечал, что начало отопительного сезона в этом году затянулось, в том числе, из-за повреждений на таких сетях. «Последними в основном подключали дома с групповыми тепловыми узлами сразу на несколько домов. Сети в таких домах, идущие от теплоузлов, никто не обслуживает, а порывы на них происходят регулярно», — комментирует Акатаев.
В мэрии предложение спикера рассмотрели более подробно. Согласно расчетам, в бригаде, обслуживающей сети, должно быть больше десяти человек. По подсчетам, бригада должна состоять минимум из шести слесарей, двух сварщиков, а также главного инженера, инженера по охране труда и промбезопасности, мастера, водителя, главного механика. Помимо персонала требуется закупить оборудование: бригаде нужен трактор, помпа для откачки воды, илососная машина.
«На восемь единиц рабочего персонала необходимо предусмотреть пять единиц вспомогательного персонала. Расходы по заработной плате оцениваются в 740 тысяч рублей ежемесячно, в год это около девяти миллионов. В результате анализа расходов и рисков, мы пришли к выводу, что будет эффективнее организовать эксплуатацию сетей путем заключения муниципальных контрактов на текущий ремонт», — сообщил председатель комитета инженерной инфраструктуры департамента горхозяйства администрации города Дмитрий Путров.
Председатель комитета горхозяйства Александр Губарь предложил организовать подобную бригаду на базе «ТомскСАХа», однако заммэра Вячеслав Черноус отметил, что в полномочия компании ремонт сетей не входит. «Мы САХу должны будем передать все имущество, ему придется платить за это налоги и проходить инспекции, но им есть чем заниматься, это не их функционал», — подчеркнул Черноус.
В свою очередь, депутат Максим Резников отметил, что коммунальные ресурсы — это товар повышенной опасности, поэтому специалисты организации, эксплуатирующей тепловые сети, должны иметь соответствующую квалификацию, допуски и прочее.
«Мое мнение: в настоящее время создавать отдельное предприятие для ремонта бесхозяйных тепловых сетей неэффективно. Взвалить все на САХ означает окончательно его загубить. Оптимальное решение — провести торги среди организаций, имеющих соответствующую квалификацию», — комментирует Резников итоги прошедшего комитета Думы.
Депутат Максим Забелин предложил привлечь для этой работы Муниципальную управляющую компанию и Комбинат коммунального хозяйства.
«Первые еще недавно обслуживали локальную водокачку и сети водоснабжения и водоотведения поселка Спутник, вторые в данный момент обслуживают Заварзинский водозабор (его, кстати, усердно планируют закрыть) и имеют у себя основным видом деятельности: распределение тепловой энергии. Есть люди и какая-то техника», — пояснил Забелин свое предложение.
Администрация пообещала проработать этот вариант.
«Сегодня на комитете решили эту тему не закрывать. Поручили администрации проработать разные варианты, либо выделения отдельных средств на ремонт таких сетей в следующем летнем сезоне, либо объединения существующих и подходящих по профилю муниципальных предприятий «Муниципальной управляющей компании» и «Комбината коммунального хозяйства» в одно учреждение, которое на постоянной основе будет заниматься этими сетями», — резюмировал спикер гордумы Чингис Акатаев.
По его словам, данный вопрос остается на контроле Думы. Пока же, мэрия предложила предусмотреть в бюджете Томска на 2022 год 9,5 миллиона рублей на аварийные работы на муниципальных сетях.