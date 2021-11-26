«Нужна бригада»: в Думе Томска пытаются понять, кто будет отвечать за бесхозные сети

В Томске на сегодняшний день насчитывается 218 узлов и 37 километров бесхозяйных сетей, на которых к моменту старта отопительного сезона произошло порядка 75 повреждений. В Думе города обсудили возможность создания специальных бригад, которые бы отвечали за содержание таких коммуникаций.

Ранее о создании таких бригад высказывался спикер гордумы Чингис Акатаев. Он отмечал, что начало отопительного сезона в этом году затянулось, в том числе, из-за повреждений на таких сетях. «Последними в основном подключали дома с групповыми тепловыми узлами сразу на несколько домов. Сети в таких домах, идущие от теплоузлов, никто не обслуживает, а порывы на них происходят регулярно», — комментирует Акатаев.

В мэрии предложение спикера рассмотрели более подробно. Согласно расчетам, в бригаде, обслуживающей сети, должно быть больше десяти человек. По подсчетам, бригада должна состоять минимум из шести слесарей, двух сварщиков, а также главного инженера, инженера по охране труда и промбезопасности, мастера, водителя, главного механика. Помимо персонала требуется закупить оборудование: бригаде нужен трактор, помпа для откачки воды, илососная машина.

«На восемь единиц рабочего персонала необходимо предусмотреть пять единиц вспомогательного персонала. Расходы по заработной плате оцениваются в 740 тысяч рублей ежемесячно, в год это около девяти миллионов. В результате анализа расходов и рисков, мы пришли к выводу, что будет эффективнее организовать эксплуатацию сетей путем заключения муниципальных контрактов на текущий ремонт», — сообщил председатель комитета инженерной инфраструктуры департамента горхозяйства администрации города Дмитрий Путров.

Председатель комитета горхозяйства Александр Губарь предложил организовать подобную бригаду на базе «ТомскСАХа», однако заммэра Вячеслав Черноус отметил, что в полномочия компании ремонт сетей не входит. «Мы САХу должны будем передать все имущество, ему придется платить за это налоги и проходить инспекции, но им есть чем заниматься, это не их функционал», — подчеркнул Черноус.