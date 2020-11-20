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20 ноября,
2020
Новости

Нужны волонтеры для помощи пожилым людям

ТВ2
ТВ2
16 часов назад

Региональный штаб помощи пожилым людям объявил дополнительный набор волонтеров, сообщает пресс-служба обладминистрации. Добровольцы покупают продукты и лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ.


Также открыт дополнительный набор автоволонтеров, которые помогут с доставкой покупок адресатам. «В волонтерской помощи пожилым уже поучаствовали более 1000 волонтеров. Сегодня в постоянном режиме работают 100 волонтеров и около 20 автоволонтеров. Но количество заявок, которое получает штаб, растет с каждым днем, поэтому мы открыли дополнительный набор добровольцев», — говорит председатель областного комитета по молодежной политике Кирилл Антонов.


Чтобы присоединиться к деятельности штаба, необходимо записаться на смены и прийти в штаб по адресу: Томск,  ул. Карла Маркса, 7, офис 301 с 10 до 18 часов.

Запись на смены для волонтеров

Запись на смены для автоволонтеров


Телефон регионального штаба помощи пожилым людям: (3822) 90-15-59.

Телефонную линию, посвященную только проблемам ковид и их решению, открыла депутат гордумы Елена Ульянова. В телеграм-канале «Народный губернатор» она пишет: «Ежедневный социальный онлайн-прием депутата. Возникла нестандартная ситуация?
Вы не можете решить проблему? Чем-то возмущены? Есть идея, как улучшить ситуацию с диагностикой, лечением, реабилитацией коронавирусной инфекции. Звоните 8-913-100-95-75». 

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