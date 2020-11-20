Нужны волонтеры для помощи пожилым людям

Региональный штаб помощи пожилым людям объявил дополнительный набор волонтеров, сообщает пресс-служба обладминистрации. Добровольцы покупают продукты и лекарства, помогают оплачивать услуги ЖКХ.
Также открыт дополнительный набор автоволонтеров, которые помогут с доставкой покупок адресатам. «В волонтерской помощи пожилым уже поучаствовали более 1000 волонтеров. Сегодня в постоянном режиме работают 100 волонтеров и около 20 автоволонтеров. Но количество заявок, которое получает штаб, растет с каждым днем, поэтому мы открыли дополнительный набор добровольцев», — говорит председатель областного комитета по молодежной политике Кирилл Антонов.
Чтобы присоединиться к деятельности штаба, необходимо записаться на смены и прийти в штаб по адресу: Томск, ул. Карла Маркса, 7, офис 301 с 10 до 18 часов.
Запись на смены для волонтеров
Запись на смены для автоволонтеров
Телефон регионального штаба помощи пожилым людям: (3822) 90-15-59.
Телефонную линию, посвященную только проблемам ковид и их решению, открыла депутат гордумы Елена Ульянова. В телеграм-канале «Народный губернатор» она пишет: «Ежедневный социальный онлайн-прием депутата. Возникла нестандартная ситуация?
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