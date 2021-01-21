Нужна семья для десятилетнего Саши

Саша – симпатичный мальчик, которому в ноябре исполнится десять лет. Он появился в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей, всего месяц назад. Но без матери Саша остался давно, мальчик – сирота. Когда произошло это несчастье, ребенка взяла под опеку приемная семья, где он прожил три года. Эстафету подхватили другие опекуны. Говорят, снаряд два раза в одну воронку не попадает, однако спустя два года, и они отказались воспитывать мальчишку.





— Мы пока не знаем, что именно произошло в тех приемных семьях, где жил Саша, - говорит сотрудник центра. – Конечно, будем выяснять причину, но недоумеваем, почему этот мальчик дважды отказник.





Сам Саша предполагает, что его отдали из-за того, что в последней семье проживания его не приняли другие дети. В детском учреждении он ведет себя нормально, хорошо общается со взрослыми, активно играет со сверстниками. Саша – читающий мальчик, он умеет выстроить беседу, любит компьютерные игры и физкультуру. Характеристика из школы хорошая.





Он активный и самостоятельный. Сотрудники детского учреждения жалеют Сашу и не могут пока определить, что такое могло произойти, чтобы мальчику в этом возрасте так не повезло.





Внешне Саша не показывает виду, что ему плохо, но он очень мало улыбается. Если вы хотите помочь Саше, звоните в опеку Зырянского района Томской области по телефонам 8 (38243) 2-25-65, 8 (38243) 2-25-65.





Анкету Александра можно посмотреть здесь.