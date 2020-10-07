Нтвэшники вломились в Штаб Навального в Томске

Группа НТВ сегодня пыталась вломиться в Штаб Навального в Томске. Несмотря на то, что руководитель Штаба Навального Ксения Фадеева отказывалась от общения с телевизионщиками, они упорно не покидали офис.
«Очень глупые, 10 минут понадобилось, чтобы понять, что общаться я с ними не буду, — пишет Ксения Фадеева в Фейсбуке. — Удивительные люди, искренне считают себя журналистами. Спрашивали, не боимся ли мы, что тоже отравились Новичком. Ну что ж, уже признают, что Новичок все-таки был, неплохо. Пройдет время и будут, наверное, задавать вопросы почему Путин решил отравить Навального именно сейчас».
Ранее те же «журналисты» побывали в селе Кафтанчиково, где по версии некоторых прокремлевских СМИ Навальный якобы пил самогон.
«Итак, полтора месяца с момента отравления Алексея Навального, никакого расследования. Но зато у меня в моём богом забытом селе (да да, Кафтанчиково) появляется мобильная группа пропаганды НТВ с вопросами «почему я скрываю как Навальный мылся в бане с самогоном, а? Почему скрываю?! Ответьте!? А? Мы же ЖУРНАЛИСТЫ!». Сдержаться помогло то, что я вёл за руку свою дочь-второклашку, забрал из школы. Перспективной избрана самогонно-банная версия отравления, видимо. Отрабатывают. Облазили все мои заборы, очень старательные, — рассказал в Фейсбуке Антон Тимофеев.
В 2016 году телекомпания ТВ2 стала объектом аналогичного вторжения со стороны НТВ, съемочная группа которого снимала фильм «Должники Госдепа». Впоследствии этот фильм был определен Общественной коллегией по жалобам на прессу как "заведомо ложный донос".