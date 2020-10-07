Нтвэшники вломились в Штаб Навального в Томске

Группа НТВ сегодня пыталась вломиться в Штаб Навального в Томске. Несмотря на то, что руководитель Штаба Навального Ксения Фадеева отказывалась от общения с телевизионщиками, они упорно не покидали офис.





«Очень глупые, 10 минут понадобилось, чтобы понять, что общаться я с ними не буду, — пишет Ксения Фадеева в Фейсбуке. — Удивительные люди, искренне считают себя журналистами. Спрашивали, не боимся ли мы, что тоже отравились Новичком. Ну что ж, уже признают, что Новичок все-таки был, неплохо. Пройдет время и будут, наверное, задавать вопросы почему Путин решил отравить Навального именно сейчас».