Ножом по лицу и шее: нападение на сотрудника Росгвардии в Томске

По предварительным данным СК по Томской области, 15 июня 2021 года в вечернее время в квартире дома № 17 по переулку Овражному в городе Томске произошел семейный конфликт между бывшими супругами. По вызову прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области. В ходе разбирательства на месте, мужчина оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, нанеся одному из них удары ножом по лицу и шее, причинив телесные повреждения, сообщает пресс-служба СК.

Пресс-служба регионального управления Росгвардии сообщает подробности инцидента: когда на место проишествия прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, дверь в квартиру никто не открывал; прибывшие на место родственники тоже не смогли открыть квартиру своим ключом.

«Через некоторое время дверь квартиры резко открылась, и из нее выбежал гражданин, который угрожал ножом и предметом конструктивно схожим с оружием. Злоумышленник произвел выстрел в сторону сотрудников и нанес режущие удары гражданскому лицу и резаную рану щеки одному из сотрудников Росгвардии. Вооруженный мужчина двинулся в сторону второго сотрудника вневедомственной охраны. На предупредительный выстрел росгвардейца нападавший не отреагировал и произвел еще три выстрела», — говорится в сообщении.

В результате росгвардеец применил табельное оружие «в область ног и» и только тогда дебошира удалось задержать, уточняет Росгвардия.

На место приехала скорая помощь. Позже выяснилось, что нападавший применял аэрозольный пистолет. Задержанный мужчина 1978 года рождения был передан сотрудникам полиции.

По факту нападения на сотрудника Росгвардии по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрошены свидетели, подозреваемые и потерпевшие, назначены судебные медицинские экспертизы, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.