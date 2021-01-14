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14 января,
2021
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Новый резидент ТОР в Северске будет выпускать новый вид теплоизоляционных материалов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Компания «Томпласт-ЛТД» стала резидентом Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Северск». Компания планирует выпускать новый вид плит из пенополистирола для теплых полов — «ЭКОПОЛ», а также модернизировать уже действующее производство.


Предприятие подписало соглашение с УК «Атом-ТОР», став двенадцатым резидентом ТОСЭР в Томской области.


«Томпласт-ЛТД» занимается производством пенополистирола уже более 25 лет. Мощность предприятия — 40 тыс. куб. метров материала в год, что полностью обеспечивает спрос внутри региона. Освоить выпуск новой продукции — плит «ЭКОПОЛ» для водяных теплых полов компания намерена в течение 2021 года.


Новое производство в Северске полностью удовлетворит потребность в изделиях не только в Томской области, но и Сибири, а также уменьшит затраты на транспортировку плит и их стоимость, в том числе за счет регистрации предприятия в качестве резидента ТОСЭР «Северск» и льгот по налогам.

Кроме того, использование пенополистирольных плит при строительстве жилья значительно экономит затраты на энергоресурсы. По данным «Томпласт-ЛТД», потребность их на российском рынке оценивается в 6 млн штук в год, в России производится 4 миллиона и только один миллион плит «ЭКОПОЛ».

Пенополистирол зарубежного производства в Россию не поставляется из-за нерентабельности транспортировки: перевозка на каждые 500 км увеличивает его стоимость примерно на 20-25 %.


По информации УК «Атом-ТОР», инвестиционный проект компании «Томпласт-ЛТД» предусматривает вложение более 10,5 млн рублей и создание 18 новых рабочих мест. Помимо запуска нового вида продукции проект также предполагает модернизацию действующего производства компании: ремонт, реконструкцию и закупку оборудования для увеличения объемов, повышения качества и расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

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