Новый региональный оператор по вывозу мусора начал работу в Томской области

Со 2 января начал работу новый регоператор по обращению с ТКО. Компания «Транспортные коммунальные системы» (ООО «ТКС») будет вывозить мусор в четвертой зоне — на территории Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов и города Кедрового.





«ТКС» длительное время оказывает услуги по транспортированию и захоронению отходов на территориях месторождений углеводородного сырья. Также она является регоператором во второй зоне — на территории Каргасокского и Парабельского районов.