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03 января,
2021
Новости

Новый региональный оператор по вывозу мусора начал работу в Томской области

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

Со 2 января начал работу новый регоператор по обращению с ТКО. Компания «Транспортные коммунальные системы» (ООО «ТКС») будет вывозить мусор в четвертой зоне — на территории Бакчарского, Кожевниковского, Шегарского районов и города Кедрового.


«ТКС» длительное время оказывает услуги по транспортированию и захоронению отходов на территориях месторождений углеводородного сырья. Также она является регоператором во второй зоне — на территории Каргасокского и Парабельского районов.

С августа мусор в четвертой зоне вывозила компания «Экология-Новосибирск». Фирма решила разорвать контракт с Томской области, сославшись на невыгодный тариф. По данным сайта Rusprofile, «Экология-Новосибирск» на 75 % принадлежит ООО «Компания проектного финансирования». Эта фирма входит в питерскую группу «ВИС», который сейчас владеет Игорь Снегуров. Ранее в числе собственников числился Дмитрий Рябов — бывший гендиректор АО «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга. 

В 2021 году власти Томской области планируют принять новую территориальную схему по обращению с ТКО. Новая схема предусматривает работу лишь двух регоператоров вместо семи и деление региона на «юг» и «север». Будут отыграны новые аукционы.


Ряд экспертов, с которыми общалась редакция Агентства новостей ТВ2, утверждали, что новая территориальная схема разрабатывается специально под компанию «Экология-Новосибирск».


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