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10 января,
2020
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Новости

Новый прокурор Томской области официально приступил к работе

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин представил губернатору Сергею Жвачкину нового прокурора Томской области Александра Семенова.


Губернатор рассказал прокурору об особенностях Томской области как научно-образовательного региона, развитии «иновационной экономики и высокотехнологичного промышленного производства».


«Мы с вами делаем общее дело – стоим на страже закона и порядка. И задача у нас одна – работать на благо людей. Добро пожаловать к нам в Сибирь», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, пожелав прокурору Александру Семенову успехов в службе.


В свою очередь Александр Семенов определил вопросы, которыми намерен заняться в первую очередь.


«Сейчас у нас зарплаты, строительство, ЖКХ, тарифы и экологическая составляющая, которая для всех она есть и проблематична», — передает слова Семенова «Интерфакс-Сибирь». 


Он отметил, что пока кадровых перестановок в томской прокуратуре не планируется.

Новый прокурор Томской области официально приступил к работе
Фото: администрация Томской области
Новый прокурор Томской области официально приступил к работе
Фото: администрация Томской области

Отметим, Александра Семенова назначили прокурором Томской области 25 декабря 2019 года. Предыдущего прокурора Виктора Романенко в начале октября 2019 года указом президента  отправили в отставку. Многие связали это с делом Игоря Митрофанова. 30 октября областные депутаты согласовали на должность прокурора региона кандидатуру Александра Семенова.


Александр Семенов родился в 1960 году в Лискинском районе Воронежской области. В 1986-м окончил Воронежский государственный университет по специальности «правоведение». Службу в органах прокуратуры проходил с июля 1986-го по февраль 2005 года. Затем год проработал в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, в сентябре 2006 года вновь вернулся на службу в прокуратуру Воронежской области. С ноября 2007-го по май 2017 года состоял в должности заместителя прокурора Воронежской области. Затем был назначен на должность начальника окружного главка Северо-Кавказского федерального округа. 

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