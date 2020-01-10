Новый прокурор Томской области официально приступил к работе
Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин представил губернатору Сергею Жвачкину нового прокурора Томской области Александра Семенова.
Губернатор рассказал прокурору об особенностях Томской области как научно-образовательного региона, развитии «иновационной экономики и высокотехнологичного промышленного производства».
«Мы с вами делаем общее дело – стоим на страже закона и порядка. И задача у нас одна – работать на благо людей. Добро пожаловать к нам в Сибирь», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, пожелав прокурору Александру Семенову успехов в службе.
В свою очередь Александр Семенов определил вопросы, которыми намерен заняться в первую очередь.
«Сейчас у нас зарплаты, строительство, ЖКХ, тарифы и экологическая составляющая, которая для всех она есть и проблематична», — передает слова Семенова «Интерфакс-Сибирь».
Он отметил, что пока кадровых перестановок в томской прокуратуре не планируется.
Отметим, Александра Семенова назначили прокурором Томской области 25 декабря 2019 года. Предыдущего прокурора Виктора Романенко в начале октября 2019 года указом президента отправили в отставку. Многие связали это с делом Игоря Митрофанова. 30 октября областные депутаты согласовали на должность прокурора региона кандидатуру Александра Семенова.
Александр Семенов родился в 1960 году в Лискинском районе Воронежской области. В 1986-м окончил Воронежский государственный университет по специальности «правоведение». Службу в органах прокуратуры проходил с июля 1986-го по февраль 2005 года. Затем год проработал в управлении Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области, в сентябре 2006 года вновь вернулся на службу в прокуратуру Воронежской области. С ноября 2007-го по май 2017 года состоял в должности заместителя прокурора Воронежской области. Затем был назначен на должность начальника окружного главка Северо-Кавказского федерального округа.
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