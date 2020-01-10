Новый прокурор Томской области официально приступил к работе

Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин представил губернатору Сергею Жвачкину нового прокурора Томской области Александра Семенова.





Губернатор рассказал прокурору об особенностях Томской области как научно-образовательного региона, развитии «иновационной экономики и высокотехнологичного промышленного производства».





«Мы с вами делаем общее дело – стоим на страже закона и порядка. И задача у нас одна – работать на благо людей. Добро пожаловать к нам в Сибирь», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин, пожелав прокурору Александру Семенову успехов в службе.





В свою очередь Александр Семенов определил вопросы, которыми намерен заняться в первую очередь.





«Сейчас у нас зарплаты, строительство, ЖКХ, тарифы и экологическая составляющая, которая для всех она есть и проблематична», — передает слова Семенова «Интерфакс-Сибирь».





Он отметил, что пока кадровых перестановок в томской прокуратуре не планируется.