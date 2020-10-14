Новый проект «Профессорской квартиры» : онлайн-музей томского студенчества

«Этот ресурс охватит временной промежуток с конца XIX века до 2010-х годов, собрав воедино разрозненные документальные и аудиовизуальные свидетельства разных поколений томских студентов, , — говорит руководитель музея Екатерина Кирсанова. — К настоящему времени в Томске – известном студенческом городе с богатой историей – отсутствует какой-либо документальный проект, связанный с этим пластом жизни города. В то время как история высшего образования и науки Томска изучена достаточно подробно, томское студенчество, особенно его повседневная жизнь, во многом остается как бы «вне зоны видимости» исследователей. Наш проект позволит взглянуть на различные аспекты студенческой жизни через уникальные личные материалы. Доступность онлайн-архива откроет широкие возможности как для профессиональных исследователей, так и для людей, интересующихся историей или краеведением».

Сотрудники музея и волонтеры ТГУ уже начали сбор материала. В музее подчеркивают, что к ним может обратиться любой, кто хочет поделиться историями из жизни, связанными с томским студенчеством. Реализовать проект надеются за счет гранта в сотрудничестве с агентством «Макушин Медиа Лаб».







Музей «Профессорская квартира» открылся в Томске осенью 2019 года. Музей располагается в доме архитектора Викентия Оржешко на Кузнецова, 30. В этом доме жили директор Научной библиотеки Вера Наумова-Широких, физик Майдановский, радиофизик Денисов — его сын композитор Эдисон Денисов.