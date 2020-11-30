Новый полигон ТБО заработал под Томском

Предприятие «Сибирский полигон» запускает в работу полигон ТБО, находящийся рядом с деревней Воронино, который готов принимать отходы населения Томска и Томского района. В следующем году здесь также планируется построить мусоросортировочный комплекс.

Напомним, национальный проект «Экология» и важное его направление — мусорная реформа — остается одной из самых актуальных на сегодняшний день проблем в стране и, соответственно, в регионах.



Теперь и в нашем регионе появился инфраструктурный объект, позволяющий осуществить масштабную модернизацию системы сортировки и утилизации мусора в городе Томске и Томском районе.



Предприятие «Сибирский полигон» закончило строительство первой очереди и получило лицензию на эксплуатацию объекта «Мусороперерабатывающий комплекс с полигоном ТБО» по адресу: Томский район, Воронинское сельское поселение, деревня Воронино, территория «Мусороперерабатывающий комплекс 1».



В рамках первой очереди «Сибирский полигон» полностью построил полигон ТБО. Площадка уже готова к приему и размещению отходов без ущерба для экологии. Объект проверили на соответствие новым экологическим требованиям. Он включен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Сам проект нашел одобрение в рамках нацпроекта «Экология» и в федеральных структурах.