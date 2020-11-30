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30 ноября,
2020
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Новости

Новый полигон ТБО заработал под Томском

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Предприятие «Сибирский полигон» запускает в работу полигон ТБО, находящийся рядом с деревней Воронино, который готов принимать отходы населения Томска и Томского района. В следующем году здесь также планируется построить мусоросортировочный комплекс.

Строительство нового полигона
Строительство нового полигона
Фото: «Сибирский полигон»

Напомним, национальный проект «Экология» и важное его направление — мусорная реформа — остается одной из самых актуальных на сегодняшний день проблем в стране и, соответственно, в регионах. 


Теперь и в нашем регионе появился инфраструктурный объект, позволяющий осуществить масштабную модернизацию системы сортировки и утилизации мусора в городе Томске и Томском районе.


Предприятие «Сибирский полигон» закончило строительство первой очереди и получило лицензию на эксплуатацию объекта «Мусороперерабатывающий комплекс с полигоном ТБО» по адресу: Томский район, Воронинское сельское поселение, деревня Воронино, территория «Мусороперерабатывающий комплекс 1».


В рамках первой очереди «Сибирский полигон» полностью построил полигон ТБО. Площадка уже готова к приему и размещению отходов без ущерба для экологии. Объект проверили на соответствие новым экологическим требованиям. Он включен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Сам проект нашел одобрение в рамках нацпроекта «Экология» и в федеральных структурах.

Новый полигон ТБО заработал под Томском
Фото: «Сибирский полигон»

По словам директора «Сибирского полигона» Вячеслава Дорошенко, включение объекта в новую территориальную схему по обращению с отходами позволит более эффективно работать с мусорными потоками, осуществляя сортировку и размещение отходов.

Новая концепция переработки отходов в первую очередь сводится к минимизации их конечного захоронения. Одна из основных целей реформы — вовлечение вторичных ресурсов в повторный промышленный оборот. В октябре этого года в Госдуму внесен проект постановления правительства, в котором указано, какие отходы не подлежат захоронению с января 2021 года. Согласно принятой государством стратегии, нами сделан следующий важный шаг: мы полностью подготовили площадку для возведения комплекса по сортировке отходов, где будет и переработка, и утилизация, многие из запланированных подготовительных и организационных мероприятий уже проведены или находятся в высокой степени готовности. Уже сегодня можно начинать строить, — рассказал Вячеслав Дорошенко.

Сейчас ведутся работы по строительству современного сортировочного комплекса. Запуск запланирован в следующем году.


Директор компании уверен: совместная работа предприятия с городской и областной властью позволит получить государственную поддержку и финансирование в рамках национального проекта «Экология» для строительства современного мусороперерабатывающего комплекса.


Компания уже установила оборудование для ручной сортировки, измельчения и уплотнения небольших объемов мусора. После строительства большого сортировочного комплекса на площадке можно будет сортировать отходы населения Томска и Томского района — от 300 тысяч тонн ТКО в год.


В компании уверяют — строительство серьезного экологического объекта в следующем году решит вопросы по размещению, сортировке и утилизации ТКО в городе Томске и Томском регионе.

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