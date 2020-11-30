Новый полигон ТБО заработал под Томском
Предприятие «Сибирский полигон» запускает в работу полигон ТБО, находящийся рядом с деревней Воронино, который готов принимать отходы населения Томска и Томского района. В следующем году здесь также планируется построить мусоросортировочный комплекс.
Напомним, национальный проект «Экология» и важное его направление — мусорная реформа — остается одной из самых актуальных на сегодняшний день проблем в стране и, соответственно, в регионах.
Теперь и в нашем регионе появился инфраструктурный объект, позволяющий осуществить масштабную модернизацию системы сортировки и утилизации мусора в городе Томске и Томском районе.
Предприятие «Сибирский полигон» закончило строительство первой очереди и получило лицензию на эксплуатацию объекта «Мусороперерабатывающий комплекс с полигоном ТБО» по адресу: Томский район, Воронинское сельское поселение, деревня Воронино, территория «Мусороперерабатывающий комплекс 1».
В рамках первой очереди «Сибирский полигон» полностью построил полигон ТБО. Площадка уже готова к приему и размещению отходов без ущерба для экологии. Объект проверили на соответствие новым экологическим требованиям. Он включен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Сам проект нашел одобрение в рамках нацпроекта «Экология» и в федеральных структурах.
По словам директора «Сибирского полигона» Вячеслава Дорошенко, включение объекта в новую территориальную схему по обращению с отходами позволит более эффективно работать с мусорными потоками, осуществляя сортировку и размещение отходов.
Новая концепция переработки отходов в первую очередь сводится к минимизации их конечного захоронения. Одна из основных целей реформы — вовлечение вторичных ресурсов в повторный промышленный оборот. В октябре этого года в Госдуму внесен проект постановления правительства, в котором указано, какие отходы не подлежат захоронению с января 2021 года. Согласно принятой государством стратегии, нами сделан следующий важный шаг: мы полностью подготовили площадку для возведения комплекса по сортировке отходов, где будет и переработка, и утилизация, многие из запланированных подготовительных и организационных мероприятий уже проведены или находятся в высокой степени готовности. Уже сегодня можно начинать строить, — рассказал Вячеслав Дорошенко.
Сейчас ведутся работы по строительству современного сортировочного комплекса. Запуск запланирован в следующем году.
Директор компании уверен: совместная работа предприятия с городской и областной властью позволит получить государственную поддержку и финансирование в рамках национального проекта «Экология» для строительства современного мусороперерабатывающего комплекса.
Компания уже установила оборудование для ручной сортировки, измельчения и уплотнения небольших объемов мусора. После строительства большого сортировочного комплекса на площадке можно будет сортировать отходы населения Томска и Томского района — от 300 тысяч тонн ТКО в год.
В компании уверяют — строительство серьезного экологического объекта в следующем году решит вопросы по размещению, сортировке и утилизации ТКО в городе Томске и Томском регионе.
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