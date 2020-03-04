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04 марта,
2020
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Новый подход к загородной жизни в «Заповедном» поддержал томский Союз строителей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Руководство Союза строителей Томской области ознакомилось и высоко оценило проект «Группы компаний ТИСК» по строительству нового загородного микрорайона «Заповедный» на Синем Утесе.

Новый подход к загородной жизни в «Заповедном» поддержал томский Союз строителей

Ключевым в данном подходе является отсутствие выбора между квартирой или домом. Семейное владение — это второй дом, — говорит директор компании-застройщика УК «ТИСК Александр Беляев. — Место, объединяющее под одной крышей три поколения. При этом квартира в городе – это основа для динамичной жизни. А дом в «Заповедном» — место для отдыха и встреч большой семьи!

Из пресс-релиза Союза строителей Томской области:

«В Союзе строителей состоялась встреча с генеральным директором ГК «ТИСК» Александром Беляевым. Он активный член Союза  строителей, опытный предприниматель. В недалеком прошлом благодаря его усилиям, энергичной и целенаправленной деятельности была решена одна из важнейших задач, которую не могли решить в советское время – реализован крупный проект по разработке материковых карьеров по добыче песчано-гравийных материалов, практически полностью прекращена добыча гравия из реки Томь. Его вклад в это дело был высоко оценен губернатором Томской области.  Александру Беляеву  присуждены  звания «Человек года Томского района» и «Почетный строитель Томской области». 


Новый подход к загородной жизни в «Заповедном» поддержал томский Союз строителей
Новый подход к загородной жизни в «Заповедном» поддержал томский Союз строителей
Новый подход к загородной жизни в «Заповедном» поддержал томский Союз строителей

 Работы по подготовке к строительству уже начались.


Важные моменты, которые были отмечены руководством Союза строителей: 


— глубоко проработанная концепция инфраструктуры


— единый архитектурный стиль


— наличие основных коммуникаций (газоснабжение, водозаборная и водоочистительная станция, электричество), соответствующих  современной градостроительной концепции, внедряемой на территории Томской области


Кроме того, высокую оценку получило сотрудничество ГК «ТИСК» с администрацией Томского района по совместному использованию газа и системы водозабора и водоочистки, что позволит в перспективе подключить к газо- и водоснабжению село Коларово. 

Для справки: Семейное владение в микрорайоне «Заповедный» на Синем Утесе - проект УК «ТИСК» на территории более 100 га в районе села Коларово, рассчитанный на 500 домов. Проект предполагает развитую инфраструктуру: зоны отдыха, искусственные озера, спорткомплекс, детский сад, большой административно-досуговый центр. Период застройки — пять лет. До конца 2020 года планируется построить 70 первых домов. Подробнее на сайте: семейноевладение.рф.


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