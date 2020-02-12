Новый микрорайон на 8 тысяч человек появится на Мокрушина
Градосовет во главе с заместителем губернатора Евгением Паршуто рассмотрел концепцию строительства нового микрорайона на территории бывшего радиозавода рядом с Ботаническим садом ТГУ. Инвестором проекта стал бизнесмен Ринат Аминов. Концепцию проекта планировки подготовили архитектурное бюро «Стиль» и ООО «Бим Инжиниринг». По предложению архитекторов, на территории в 32 гектара планируется построить семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидается, что жителями микрорайона станут 8 тысяч человек (3280 квартир класса «эконом» и «эконом плюс»).
Территория нового жилого комплекса ограничена улицами Мокрушина, Континентальной, Коларовским трактом. Социальную инфраструктуру обеспечат школа на 1100 мест и два детских сада по 250 мест каждый. Наземные и подземные автостоянки планируется организовать на 2,9 тысячи машиномест, исходя из норматива 0,9 места на одну квартиру. Застройщики считают, что среди их клиентов будут и студенты, у которых пока нет машин. Также архитекторы предусмотрели на территории микрорайона 1,4 гектара под строительство торгового центра.
Концепцией предусмотрено 2960 машиномест, в том числе 1,3 тысячи — в отдельно стоящих паркингах, 810 — на открытых автостоянках, 850 машиномест на подземных и полуподземных паркингах. Планируется разбить территорию на семь жилых групп, кварталов. В жилой группе решили исключить транспорт из дворовой территории, чтобы максимально открыть дворовые пространства для людей. И чтобы можно было наблюдать за детьми во дворе из окна квартиры и не волноваться за них, — рассказал руководитель архитектурного бюро «Стиль» Сергей Худяков.
Также архитекторы предусмотрели на территории микрорайона 1,4 гектара под строительство торгового центра. Есть и план благоустройства микрорайона. Так, свыше 35 % территории планируется отдать под зеленые насаждения и газоны. По замыслу архитекторов, микрорайон будет разделен пешеходной зоной, вдоль которой на первых этажах домов будут работать кафе, магазины и другие организации сферы услуг. Сами дома будут 7- и 14-этажные. Большое количество зеленой территории и невысокая этажность нового микрорайона, на удивление, вызвали критику архитекторов - членов Градосовета.
Александр Скрипник (ООО «Скрипник и компания»): «Первое замечание – это плотность застройки. Есть объективные вещи, и они давно всем известны, это 16 тысяч квадратных метров на гектар. А у вас 7 тысяч на гектар. На ваших бульварах и в торговом центре людей не будет. И все ваши помещения, они никому не будут нужны. И школу вы не заполните, и детские сады будут пустовать. Даже по картинке видно, что реденькие дома в 7 этажей».
Олег Лещинер («Архитектурное ателье»): «Я согласен, что очень низкая плотность застройки. Все мы знаем, что когда низкая плотность, то улицы становятся нежилыми, они будут пустыми. Это будет спальный район, из которого хочется быстро уехать. Большие территории только кажутся благом, но на деле они остаются неблагоустроенными».
Владимир Коренев, декан архитектурного факультета ТГАСУ: «Я согласен с коллегами, плотность должна быть выше. После того как вы будете отрабатывать номенклатуру квартир, я боюсь, что количество жителей возрастет».
Разработчик проекта и глава томского отделения «Союза архитекторов России» Сергей Худяков не согласился с мнением коллег.
У меня такое ощущение, коллеги, что мы с вами давно ничего не проектировали. Кризис сказался. Думаете, мне не хочется увеличить плотность застройки? Хочется. Но, видимо, возраст сказывается и хочется жить по закону, а не придумывать уловки, чтобы увеличить плотность застройки. Давайте посмотрим, какая плотность застройки у ТДСК в Южном парке, Радужном? 200-250 человек на гектар. Даже не 300, как в нашем случае. Потому что есть такие факторы, как автостоянки, коэффициент застройки и так далее. А какая плотность застройки в Северном парке, который признали самым лучшим по благоустройству? 150 человек на гектар не наберете. Конечно, я бы рад устроить Гонконг здесь, но почему-то не хочется. И напомню, что это частная земля и у инвестора есть своя программа. И я им доверяю, если они говорят, что такая плотность их устраивает, то значит они все просчитали.
Кроме того, архитекторы обратили внимание на отсутствие «продуманного эстетически осмысленного въезда» в новый микрорайон. «Внутри микрорайона все, может быть, красиво, удобно, но въезд в него отсутствует. Мы должны туда прокрасться, а потом уже наслаждаться комфортом внутри», — отметил Олег Лещинер.
Начало реализации нового проекта в районе Мокрушина – 2020-2021 год. Первая очередь предполагает строительство около 40 тысяч квадратных метров. Если спрос будет опережать предложение, то темпы могут быть увеличены, пообещал бизнесмен Ринат Аминов.
Проблему транспортной доступности нового микрорайона на Градосовете почему-то подробно обсуждать не стали. Возможно, потому, что пока нет проекта транспортной развязки на Южном кольце и не достроен «прокол» на железнодорожной ветке Томск — Тайга на 76-м километре.
«Наша главная задача — последовательное увеличение объема ввода жилья на территории Томской области по нацпроекту «Жилье и городская среда», — подвел итог обсуждению заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Необходимо создать резерв проектной документации для жилых и общественных зданий, чтобы устранить дефицит вводимого нового комфортного жилья». Евгений Паршуто отметил, что из-за падения объемов сдачи нового жилья на него выросла цена на 14 % в 2019 году.
Сегодня у нас в запасе жилья, которое может быть достроено, чуть меньше 600 тысяч квадратных метров. Это непозволительно мало, – отметил Евгений Паршуто.
Напомним, что в 2019 году Томская область не выполнила первоначальный план по вводу жилья в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году в регионе ввели 439 тысяч квадратных метров при плане в 513 тысяч. В 2020 году регион должен ввести 600 тысяч квадратных метров, однако власти говорят, что этот показатель «недостижим» для Томской области.
Для справки: Бизнесмен Ринат Аминов приобрел земельный участок на Мокрушина, принадлежавший ОАО «Томский радиотехнический завод», в 2016 году. Ранее он также приобрел на торгах здания бывшего ЗПП «Томский», торгового центра «Фог-Сити» и ТЗИА. Согласно данным Rusprofile Ринат Аминов является директором и учредителем ООО «ФЭМЭЛИ»( Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями), директором и учредителем ООО "Комфортстрой" (Строительство жилых и нежилых зданий), директором и учредителем ООО "СЗЗ Иркутский Тракт 60", учредителем ООО "Вира".
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?