Новый микрорайон на 8 тысяч человек появится на Мокрушина

Градосовет во главе с заместителем губернатора Евгением Паршуто рассмотрел концепцию строительства нового микрорайона на территории бывшего радиозавода рядом с Ботаническим садом ТГУ. Инвестором проекта стал бизнесмен Ринат Аминов . Концепцию проекта планировки подготовили архитектурное бюро «Стиль» и ООО «Бим Инжиниринг» . По предложению архитекторов, на территории в 32 гектара планируется построить семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидается, что жителями микрорайона станут 8 тысяч человек (3280 квартир класса «эконом» и «эконом плюс»).

Территория нового жилого комплекса ограничена улицами Мокрушина, Континентальной, Коларовским трактом. Социальную инфраструктуру обеспечат школа на 1100 мест и два детских сада по 250 мест каждый. Наземные и подземные автостоянки планируется организовать на 2,9 тысячи машиномест, исходя из норматива 0,9 места на одну квартиру. Застройщики считают, что среди их клиентов будут и студенты, у которых пока нет машин. Также архитекторы предусмотрели на территории микрорайона 1,4 гектара под строительство торгового центра.

Концепцией предусмотрено 2960 машиномест, в том числе 1,3 тысячи — в отдельно стоящих паркингах, 810 — на открытых автостоянках, 850 машиномест на подземных и полуподземных паркингах. Планируется разбить территорию на семь жилых групп, кварталов. В жилой группе решили исключить транспорт из дворовой территории, чтобы максимально открыть дворовые пространства для людей. И чтобы можно было наблюдать за детьми во дворе из окна квартиры и не волноваться за них, — рассказал руководитель архитектурного бюро «Стиль» Сергей Худяков.

Также архитекторы предусмотрели на территории микрорайона 1,4 гектара под строительство торгового центра. Есть и план благоустройства микрорайона. Так, свыше 35 % территории планируется отдать под зеленые насаждения и газоны. По замыслу архитекторов, микрорайон будет разделен пешеходной зоной, вдоль которой на первых этажах домов будут работать кафе, магазины и другие организации сферы услуг. Сами дома будут 7- и 14-этажные . Большое количество зеленой территории и невысокая этажность нового микрорайона, на удивление, вызвали критику архитекторов - членов Градосовета.

Александр Скрипник (ООО «Скрипник и компания»): «Первое замечание – это плотность застройки. Есть объективные вещи, и они давно всем известны, это 16 тысяч квадратных метров на гектар. А у вас 7 тысяч на гектар. На ваших бульварах и в торговом центре людей не будет. И все ваши помещения, они никому не будут нужны. И школу вы не заполните, и детские сады будут пустовать. Даже по картинке видно, что реденькие дома в 7 этажей».





Олег Лещинер («Архитектурное ателье»): «Я согласен, что очень низкая плотность застройки. Все мы знаем, что когда низкая плотность, то улицы становятся нежилыми, они будут пустыми. Это будет спальный район, из которого хочется быстро уехать. Большие территории только кажутся благом, но на деле они остаются неблагоустроенными».





Владимир Коренев, декан архитектурного факультета ТГАСУ: «Я согласен с коллегами, плотность должна быть выше. После того как вы будете отрабатывать номенклатуру квартир, я боюсь, что количество жителей возрастет».