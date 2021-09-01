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Новый терминал в аэропорту Богашево начнут строить в сентябре 2021

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Холдинговая компания «Новолекс» построит новый терминал в аэропорту Богашево. Стоимость контракта составляет 2,450 млрд. рублей. Строительные работы начнутся в сентябре 2021 года, сообщает пресс-служба томского аэропорта.

«Общая стоимость строительства, включая проектные и другие работы, составит около 2,8 млрд. рублей частных инвестиций. Нормативный срок реализации проекта – март 2023 года. Для подрядчика будут созданы все условия для досрочного ввода аэровокзала в эксплуатацию», — отметил директор томского аэропорта Антон Перфильев.

Необходимость реконструкции связана с выросшим пассажиропотоком. Сейчас пропускная способность аэровокзального комплекса составляет 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Последняя реконструкция аэровокзала проводилась в 2013 году.

Ожидается, что при реконструкции аэропорта появятся архитектурные решения экстерьера и элементы интерьера, связанные с именем Камова. Предполагается, что в аэропорту будет развернуты мультимедийные экспозиции, посвященные личности Николая Камова, его деятельности и авиации в целом. 

Сейчас ведутся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы включает новое искусственное покрытие, строительство водосточно-дренажной системы, очистных сооружений, аварийной поисково-спасательной станции и периметрового ограждения аэропорта с техническими средствами охраны. Кроме того, будет реконструирована патрульная дорога, установлены новые участки метеооборудования и система светосигнального оборудования, обустроены подъезды и подведены инженерные коммуникации к зданиям.

Из-за работы в период со 2 августа по 25 сентября полеты выполняются только с 06:00 воскресенья до 09:00 понедельника.

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