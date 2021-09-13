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Новый терминал начали строить в аэропорту Богашево

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Строительство нового аэровокзального комплекса началось в аэропорту Богашево. Он будет обслуживать внутренние рейсы, а действующий аэровокзал — международные.

Автор:  пресс-служба администрации Томской области

«Фактически мы откроем в Томске новую воздушную гавань, которая очень нужна региону, – цитирует пресс-служба обладминистрации Сергея Жвачкина. – Судите сами: если в 2013 году томский аэропорт принял 470 тысяч пассажиров, то уже в 2019-м – 760 тысяч! Я уверен: недалек тот день, когда мы достигнем пассажиропотока в миллион человек. И, конечно, действующий аэровокзал, построенный в 1967 году, не отвечает современным требованиям комфорта ни для пассажиров, ни для работников».

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Автор: 
Фото: Валерий Доронин -
Фото: Валерий Доронин -
Фото: Валерий Доронин -

Глава региона отметил, что новый аэровокзал планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году. Строит его холдинг «Новапорт», сумма контракта составляет 2,45 миллиарда рублей. Площадь нового объекта составит семь тысяч квадратных метров, а общая площадь томского аэровокзала увеличится до 17 тысяч метров.

Ранее ТВ2 сообщало, что в новом терминале будут две посадочные галереи с телетрапами, здания цеха бортового питания, совмещенного с грузовым терминалом и элементы интерьера, посвященные личности Николая Камова, его деятельности и авиации в целом.



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Добавим, параллельно строительству нового терминала в аэропорту Богашево идут работы ко реконструкции взлетно-посадочной полосы. Работы планируют завершить 25 сентября, до этой даты аэропорт выполняет межрегиональные авиарейсы только в воскресенье и утром в понедельник. 

 

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