Новый суточный рекорд. Данные о ковиде в Томской области на 27 февраля

1637 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Томской области, следует из данных оперштаба. Госпитализированы 49 пациентов, выздоровели 596 человек. Оперштаб сообщает об одном летальном случае.

С начала пандемии ковидом в регионе по официальным данным заболели 97 352 человек. Выздоровели 69 880 человек. Скончались от COVID-19, по официальным данным, 744 человека.