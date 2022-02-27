Новый суточный рекорд. Данные о ковиде в Томской области на 27 февраля

1637 человек заболели коронавирусом за последние сутки в Томской области, следует из данных оперштаба. Госпитализированы 49 пациентов, выздоровели 596 человек. Оперштаб сообщает об одном летальном случае.
С начала пандемии ковидом в регионе по официальным данным заболели 97 352 человек. Выздоровели 69 880 человек. Скончались от COVID-19, по официальным данным, 744 человека.
За последние сутки в России выявлено 116 093 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 7 742 человека, на 46% меньше по сравнению с 26 февраля. Зафиксировано 769 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 137 596 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 291 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 350 927 летальных исходов, выздоровели 13 458 910 человек.