Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые выявили в России

У двух человек, прибывших в Россию из Южно-Африканской Республики, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Всего ковид обнаружен у десяти россиян, которые прибыли из ЮАР и сдали ПЦР-тесты, однако их штаммы пока устанавливаются.

Уточним, вчера эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове оценила течение коронавируса у пациентов, зараженных штаммом «Омикрон». Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на эфир телеканала CBS. По словам эксперта, первоначальные данные свидетельствуют о том, что такие пациенты переносят ковид в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать пока рано. Это связано с тем, что процесс от инфицирования и до полного выздоровления занимает время.

К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 40 странах.