Новый рекорд. Больше 1000 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

1 087 случаев ковида подтверждено в Томской области за сутки. Из них госпитализирован 191 человек. 139 пациентов выздоровели. Оперштаб сообщает о смерти четырех пациентов.

С начала пандемии ковид официально подтвердился у 77 405 жителей Томской области. Из них 65254 пациента выздоровели. Скончались по данным оперативной статистики 722 пациента.

На сегодняшний день омикрон-штамм зафиксирован в 84 регионах страны. За последние сутки в России выявлено 203 949 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 281 человек.

Оперштаб сообщает, что в стране зафиксировано 722 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 112 236 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 731 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 338 813 летальных исходов, выздоровели 11 021 633 человека.

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев считает, что Россия вышла на пик по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на прошлой неделе, в настоящее время наблюдается спад числа заболевших. В ближайшие две недели число зараженных может снизиться до показателей ниже шестизначных цифр.

«На прошлой неделе Россия вышла на пик текущей волны COVID-19, а сейчас начался спад заболеваемости. Пик текущей волны уже пройден, и я считаю, что спад будет стремительным - это показывает опыт европейских стран. Думаю, в течение двух недель мы увидим показатели заболеваемости меньше шестизначных цифр, а после выйдем на низкое плато», — сообщил он ТАСС.

По данным облздрава, в Томской области на омикрон приходится больше 70% случаев ковида. При этом госпитализация требуется порядка 10% заболевших. Специалисты также ожидают стабилизации ситуации через две недели.

«Сейчас мы находимся в стадии активного прироста заболевших, и думаю, что такой темп сохранится в течение двух недель. Анализируя предыдущие волны заболеваемости, мы заметили тенденцию к сокращению продолжительности волн. Если мы говорим о первых трех волнах, то их продолжительность была в среднем 110 дней, осенняя четвертая волна уже длилась в течение 80 дней. Прогнозируем, что эта волна будет более короткая, но, как видим, более мощная», — рассказывала заместитель губернатора Алена Левко.