Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Томске
Пункт вакцинации против коронавируса открылся около торгового центра «Манеж» на улице Беринга, 10. Мобильный пункт будет работать до 1 сентября. Каждый день с 10 до 19 часов в порядке живой очереди все желающие смогут поставить здесь прививку. В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели — вплоть до 22 сентября.
Всего в Томске работают 55 пунктов вакцинации, из которых 47 на базе поликлиник и больниц, семь мобильных и один стационарный. Напоминаем график работы мобильных пунктов:
С начала работы в мобильных и стационарном пунктах вакцинации привились 23 тысячи человек. Из них 16 тысяч — в стационарном и 7 тысяч — в мобильных пунктах вакцинации.
Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.