Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Томске

Пункт вакцинации против коронавируса открылся около торгового центра «Манеж» на улице Беринга, 10. Мобильный пункт будет работать до 1 сентября. Каждый день с 10 до 19 часов в порядке живой очереди все желающие смогут поставить здесь прививку. В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели — вплоть до 22 сентября.

Всего в Томске работают 55 пунктов вакцинации, из которых 47 на базе поликлиник и больниц, семь мобильных и один стационарный. Напоминаем график работы мобильных пунктов: