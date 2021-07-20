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Главная Новости Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Томске
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Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Томске

ТВ2
ТВ2 ТВ2
6 часов назад

Пункт вакцинации против коронавируса открылся около торгового центра «Манеж» на улице Беринга, 10. Мобильный пункт будет работать до 1 сентября. Каждый день с 10 до 19 часов в порядке живой очереди все желающие смогут поставить здесь прививку. В этом же пункте поставившие первый компонент смогут завершить иммунизацию спустя три недели — вплоть до 22 сентября.

Всего в Томске работают 55 пунктов вакцинации, из которых 47 на базе поликлиник и больниц, семь мобильных и один стационарный. Напоминаем график работы мобильных пунктов:

С начала работы в мобильных и стационарном пунктах вакцинации привились 23 тысячи человек. Из них 16 тысяч — в стационарном и 7 тысяч — в мобильных пунктах вакцинации.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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