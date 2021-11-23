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Новый пункт вакцинации открылся в ТЦ «Мегаполис»

ТВ2 ТВ2

С 22 ноября заработал пункт вакцинации от коронавируса, расположенный в здании ритейл-парка «Мегаполис» (пр. Ленина, 217), сообщает пресс-служба обладминистрации.

Пункт расположен на первом этаже здания, он будет работать с понедельника по субботу  с 13 до 19 часов. Кроме прививки от COVID-19 там можно будет вакцинироваться от гриппа.

Кроме него в Томске работают еще 10 пунктов вакцинации от ковида, они расположены по следующим адресам:

— ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13)
— ТК «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1)
— Областная библиотека им. Пушкина (ул. К. Маркса, 12)
— Отделения МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5)
— Общеврачебная практика МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116)
— Лечебно-диагностический центр МИБС (ул. Мичурина, 105)
— МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12)
— МСЧ №3 (ул. Пушкина, 69).

Напомним, хотя бы первым компонентом вакцины в Томской области привились 441 165 человек, это примерно 65% взрослого населения региона. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в области составляет 35%. 

С 28 октября в Томской области стабильно регистрируется более 200 случаев заражения коронавирусом в сутки. Масочный режим в регионе действует до 1 декабря, но с большой вероятностью будет продлен. За все время пандемии в Томской области зарегистрировано 53 827 случаев заражения ковидом, 620 человек умерли.

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