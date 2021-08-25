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Новый пункт вакцинации от коронавируса заработал в ТЦ «Изумрудный город»

ТВ2 ТВ2

Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в здании ТЦ «Изумрудный город» по адресу проспект Комсомольский, 13б. Он будет работать каждый день с 13 до 20 часов на первом этаже здания в зоне гардероба.

Как сообщил областной департамент здравоохранения, до 8 сентября в новом пункте вакцинации можно будет поставить первый компонент «Спутник V», а с 15 по 29 сентября — второй. Для переболевших коронавирусом и ревакцинирующихся в мобильный пункт передали препарат «Спутник Лайт».

Отмечается, что в пункте будет работать мобильная бригада городской больницы №3. Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ранее ТВ2 сообщало, что 2ГИС дополнил информацию о местах, где можно поставить вакцину от коронавируса: на картах геосервиса теперь отображаются 7000 пунктов вакцинации. Более 30 из них — в Томске.

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