Новый пункт вакцинации от COVID-19 открывается в Томске

16 июля в здании Октябрьского рынка (Иркутский тракт, 61, строение 6) открывается новый пункт вакцинации от коронавируса. В течение двух недель, до 30 июля, все желающие с 9 до 16 часов в порядке живой очереди смогут поставить здесь первый компонент вакцины. Второй компонент начнут ставить на Октябрьском рынке с 6 августа.

Публикуем обновленный график работы других мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Томске: