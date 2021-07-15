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Главная Новости Новый пункт вакцинации от COVID-19 открывается в Томске
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Новый пункт вакцинации от COVID-19 открывается в Томске

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5 часов назад

16 июля в здании Октябрьского рынка (Иркутский тракт, 61, строение 6) открывается новый пункт вакцинации от коронавируса. В течение двух недель, до 30 июля, все желающие с 9 до 16 часов в порядке живой очереди смогут поставить здесь первый компонент вакцины. Второй компонент начнут ставить на Октябрьском рынке с 6 августа.

Публикуем обновленный график работы других мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Томске:

Источник: Департамент здравоохранения Томской области
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