Новый полпред Путина в Сибири прилетел в Новосибирск

В Новосибирск прилетел новый полномочный представитель президента в Сибири Анатолий Серышев, которого назначили на эту должность 12 октября 2021 года. До этого кресло было вакантно около полугода.

Серышев родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. Проходил службу в органах безопасности, был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. С июня 2018 года был помощником президента РФ.

В феврале издание «Проект» (признано в России нежелательной организацией) писало, что Анатолий Серышев был заинтересован в преследовании карельского историка Юрия Дмитриева и, с высокой долей вероятности, «курировал» ход уголовного дела. По данным издания, в число задач Серышева, как руководителя карельского управления ФСБ, входила зачистка региона от оппозиции.

Юрий Дмитриев был одним из составителей книг памяти жертв политических репрессий 1930−1940-х годов. В 2016-м его обвинили в изготовлении порнографии с участием трехлетней приемной дочери и развратных действиях в отношении нее из-за девяти фотографий с голой девочкой, но в 2018-м суд оправдал его. Но уже через два месяца Верховный суд Карелии отменил решение, а позже Дмитриева вновь арестовали и предъявили обвинение — в насильственных действиях сексуального характера над той же девочкой. В июле 2020 года Дмитриеву назначили 3,5 года колонии, но позже наказание увеличили до 13 лет.

Правозащитники считают дело сфабрикованным и связывают с давлением на «Мемориал».