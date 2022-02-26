Новый ковидный рекорд: больше 1600 случаев заболевания зафиксировано в Томской области

По данным оперштаба, госпитализировано было 192 человека, выздоровели 636 пациентов. Трое человек скончались.

Коронавирус за сутки подтвердили у 1 609 жителей Томской области, следует из официальной статистики. Это очередной рекорд.

Общее число заболевших с начала пандемии в Томской области по официальным данным составляет 95 715 человек. Выздоровели 69 284 человека. Скончались от COVID-19, по официальным данным, 743 пациента.

В Северске, по последним данным сайта ФМБА России, с начала пандемии зарегистрирован 26 352 случая заражения коронавирусом, 22 718 человек выздоровели.