Новый корпус Тунгусовского детского дома-интерната сдали в эксплуатацию

Почти 40 воспитанников Тунгусовского детского дома-интерната переехали в новый многофункциональный корпус учреждения, сообщает пресс-служба обладминистрации. На его строительство было выделено 187 миллионов рублей. Работы начались в 2019 году, их вело ЗАО «СУ ТДСК».

В новом корпусе разместился актовый зал на 100 мест, медицинский блок, спальни и игровые зоны, кабинеты психолога, логопеда, массажа, кабинеты для занятий по программам дополнительного образования. Также там есть лифт, пандусы, широкие дверные проемы, специализированные санузлы.

«С современным оборудованием у нас появилось больше возможностей для реабилитации детей, — отметила директор детского дома-интерната Нина Куличенко. — В актовом зале, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, мы возродим традицию проведения праздников для ребят. А пока организуем здесь индивидуальные музыкальные занятия».

Дополнительно 15 млн рублей пошло на закупку мебели, современного реабилитационного оборудования (тренажеров, оснащения для логопедических, развивающих занятий, сенсорной комнаты), бытовой, аудио-видео и компьютерной техники.

«Строительство нового корпуса одного из старейших специализированных детских домов региона было необходимо. Условия, созданные в новом здании, помогут не просто соблюсти социально-бытовые нормативы, но и обеспечить детям комфортную среду для жизни, всестороннего развития и лечения», — сказала заместитель губернатора Томской области по социальной политики Алёна Левко.

Тунгусовский детский дом-интернат работает с 1956 года. Сегодня здесь живут 80 детей-инвалидов с задержкой психического развития. С воспитанниками работают 55 специалистов: педагоги, воспитатели, инструкторы, врачи, логопеды и другие, а также 75 сотрудников, осуществляющих уход и присмотр за детьми.