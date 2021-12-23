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Новый каток на Усова откроется в Томске

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Новый каток площадью около 600 квадратных метров откроется на ул. Усова возле МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в) в эту субботу, 25 декабря. Праздничное мероприятие по этому поводу состоится в 18:00.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Планируется, что на открытии студенты украсят елку, установленную на катке, загадают желание на грядущий 2022 год и сыграют в праздничную лотерею.

После открытия каток будет работать каждый день с 12:00 до 21:00. Вход со своими коньками для всех будет бесплатным.

Теплый прокат оборудован в здании Международного культурного центра ТПУ (здание необходимо обогнуть с правой стороны). Найти его можно по установленным указателям.

Напомним, в Томске на данный момент открыто для посещения 35 ледовых катков. Получить инвентарь в пунктах проката можно при наличии QR-кода.

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