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Новый «Добробус» появился на дорогах Томска

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Бесплатный сервис для маломобильных жителей появился в Томске. «Добробус» – это третий в городе автомобиль, специально приспособленный для перевозки колясочников.

В общественную приемную отделения партии «Единая Россия» в течение всего прошлого года обращались жители из разных районов города по вопросам организации перевозок маломобильных граждан. Специализированных машин для перевозки колясочников в Томске было всего две, а низкопольные автобусы есть не на всех маршрутах. К тому же, до остановки тоже необходимо как-то добраться. 

Социальный проект «Добробус» создан по инициативе депутата Госдумы Михаила Киселёва, который сам передвигается на инвалидной коляске. Новый автомобиль предоставлен группой компаний «ГАЗ» в безвозмездное пользование сроком на год. Чтобы заказать поездку, необходимо позвонить в региональную общественную приемную партии  «Единая Россия» по номеру: 907-137.  В ближайшее время воспользоваться спецавтомобилем смогут и жители Северска.

Автор:  Томское отделение партии «Единая Россия»
Добробус
Автор:  Томское отделение партии «Единая Россия»
Добробус

Ранее Михаил Киселев выступал за предоставление современного оборудования для людей с инвалидностью, которое облегчит жизнь.

«Мне кажется, иногда с комиссией МСЭ и социальных учреждений можно принимать решение, когда вместо доступного здания тебе дадут доступную технологию. Я весной тестировал коляску-вездеход в Новосибирске, которая спокойно перемещается по ступенькам. Такие инструменты нужно использовать, когда мы не можем все переоборудовать, а человек не может ждать, когда его переселят, ему надо жить сегодня», - говорил Михаил Киселев. 

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