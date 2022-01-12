Новый «Добробус» появился на дорогах Томска

Бесплатный сервис для маломобильных жителей появился в Томске. «Добробус» – это третий в городе автомобиль, специально приспособленный для перевозки колясочников.

В общественную приемную отделения партии «Единая Россия» в течение всего прошлого года обращались жители из разных районов города по вопросам организации перевозок маломобильных граждан. Специализированных машин для перевозки колясочников в Томске было всего две, а низкопольные автобусы есть не на всех маршрутах. К тому же, до остановки тоже необходимо как-то добраться.

Социальный проект «Добробус» создан по инициативе депутата Госдумы Михаила Киселёва, который сам передвигается на инвалидной коляске. Новый автомобиль предоставлен группой компаний «ГАЗ» в безвозмездное пользование сроком на год. Чтобы заказать поездку, необходимо позвонить в региональную общественную приемную партии «Единая Россия» по номеру: 907-137. В ближайшее время воспользоваться спецавтомобилем смогут и жители Северска.