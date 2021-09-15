Новый Диденко – лучше: томичи и северчане выбирают Евгения Диденко и партию «Новые люди»

Евгений Диденко – офицер запаса, спортсмен и деятель культуры. Имеет солидный стаж работы на производстве, увлекается зимним плаванием (моржеванием), поет в народном хоре и играет роли в народном польском театре. На предстоящих выборах Евгений Диденко (не путать с однофамильцами) планирует избраться в депутаты Законодательной Думы Томской области от партии «Новые люди». Он, как и жители Томской области, знает: пришло время выбирать новых.

Не только шашкой махать…

- Загруженный распорядок дня приучил меня к самодисциплине, пунктуальности, быстрому принятию решений – как технического, так и хозяйственного плана, - рассказывает Евгений Диденко. – А вот над предвыборной программой пришлось хорошо подумать. Ведь главное не просто ткнуть пальцем: вот они, проблемы – те у нас, томичей и без того на виду. Важно провести анализ, изучить все возможные варианты – и предложить наиболее оптимальное решение.

Евгений Диденко и его команда намерены сконцентрировать свои усилия на городской инфраструктуре. В частности, они намерены довести до конца реконструкцию ливневок. Администрация города вроде бы и начала решать проблему - еще в 2018 году ТГАСУ разработал генеральную схему ливневой канализации с конкретным планом развития. Но… на этом все и закончилось.

При этом город тратит на ливневку около 26 миллионов рублей в год, но хватает их лишь на мелкие ремонтные работы и прочистку некоторых – особенно «забитых» – участков. При этом на решение остро стоящих проблем требуется 980 миллионов рублей. Конечно же, сделать это без федеральных денег сложно, а для этого нужен проработанный проект.

– Но ведь у властей он появился еще три года назад! Так почему томичи продолжают страдать и буквально тонуть после каждого дождя?! – недоумевает Евгений Диденко.