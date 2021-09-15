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Новый Диденко – лучше: томичи и северчане выбирают Евгения Диденко и партию «Новые люди»

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Евгений Диденко – офицер запаса, спортсмен и деятель культуры. Имеет солидный стаж работы на производстве, увлекается зимним плаванием (моржеванием), поет в народном хоре и играет роли в народном польском театре. На предстоящих выборах Евгений Диденко (не путать с однофамильцами) планирует избраться в депутаты Законодательной Думы Томской области от партии «Новые люди». Он, как и жители Томской области, знает: пришло время выбирать новых.

Не только шашкой махать…

- Загруженный распорядок дня приучил меня к самодисциплине, пунктуальности, быстрому принятию решений – как технического, так и хозяйственного плана, - рассказывает Евгений Диденко. – А вот  над предвыборной программой пришлось хорошо подумать. Ведь главное не просто ткнуть пальцем: вот они, проблемы – те у нас, томичей и без того на виду. Важно провести анализ, изучить все возможные варианты – и предложить наиболее оптимальное решение.  

Евгений Диденко и его команда намерены сконцентрировать свои усилия на городской инфраструктуре. В частности, они намерены довести до конца реконструкцию ливневок. Администрация города вроде бы и начала решать проблему - еще в 2018 году ТГАСУ разработал генеральную схему ливневой канализации с конкретным планом развития. Но… на этом все и закончилось.  

При этом город тратит на ливневку около 26 миллионов рублей в год, но хватает их лишь на мелкие ремонтные работы и прочистку некоторых – особенно «забитых» – участков. При этом на решение остро стоящих проблем требуется 980 миллионов рублей. Конечно же, сделать это без федеральных денег сложно, а для этого нужен проработанный проект. 

– Но ведь у властей он появился еще три года назад! Так почему томичи продолжают страдать и буквально тонуть после каждого дождя?! – недоумевает Евгений Диденко. 

Проект развития ливневок, предложенный ТГАСУ, включает строительство сетей в поселке Светлом, напорного коллектора в районе Воскресенской горы, капремонт сетей в переулке Базарном, реконструкцию коллекторов на улице Большой Подгорной – до выпуска в озеро Цимлянское, по проспекту Фрунзе от улицы Елизаровых до проспекта Комсомольского и по улице Степана Разина и другие меры. Этот проект, по мнению Евгения Диденко, необходимо поддержать и реализовывать на практике. 

– Необходимо отремонтировать очистные сооружения и положить конец сбросу отходов в Томь и Ушайку. Ввести в строй системы водоотведения, исключающие попадание нечистот в реки, – добавляет Евгений. 

Еще одно направление, близкое Евгению Диденко, – развитие массового спорта. Чего хотя бы стоит его увлечение рубкой шашкой – видом традиционного казачьего искусства, по которому даже проводятся чемпионаты города и области. Цель таких занятий – не только поддержание спортивной формы, но и развитие казачьей воинской культуры.  

Интерес к занятиям проявляет и молодежь. В конце лета стараниями Евгения Диденко в Томске был открыт детский спортивно-патриотический казачий клуб. Здесь юные томичи могут  осваивать культуру, традиции и этнические виды спорта. 

Новые люди - #НовыйДиденко

– Несмотря на свой зрелый возраст, я постоянно нахожусь в общении, как с людьми старшего поколения, так и молодежью. Поэтому мне известны их проблемы, ожидания и пути их решения, – говорит Евгений. – Например, считаю, что нужно не отбирать у студентов последнее, а наоборот – поднимать стипендии, улучшать жилищные условия студентов и давать им больше возможностей для развития своего потенциала. Логичная программа для города, который носит звание студенческой столицы России. 

Сегодня многие считают, что действующая власть засиделась на своих местах и охладела к проблемам жителей. За примерами ходить далеко не надо. К примеру, у Евгения Диденко есть два однофамильца. Один – столичный депутат, известный своими эпатажными инициативами (типа изъятия алкоголя из буфетов Госдумы). Второй – мэр Северска, к которому со стороны жителей также есть вопросы.  

Рецепт прост: во власти нужны новые люди, и выборы 19 сентября – то самое время, когда надо выбрать новых людей. Не зря в последние недели в соцсетях набрал популярность хэштег #НовыйДиденко, при виде которого жители с улыбкой добавляют: «…лучше старых двух».

Заказчик: Избирательное объединение Томское региональное отделение политической партии «Новые люди». Дата выпуска 15.09.2021. Тираж – 2 экз. Оплачено из средств Избирательного объединения Томского регионального отделения политической партии «Новые люди»

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