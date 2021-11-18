Новый антирекорд: в Томской области выявили 283 случая заражения ковидом

283 случая заболевания ковидом подтвердили в Томской области за сутки, это новый антирекорд. Выписали 36 пациентов. О новых смертях не сообщается.

С начала пандемии в регионе выявили 52 676 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, в Томской области зафиксировано 613 смертей из-за ковида. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 34,2%. На прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Томскую область в числе регионов, где коллективный иммунитет не растет. Хотя бы первый компонент вакцины в регионе получили 392 418 человек.

В статистику по Томской области не входит ЗАТО Северск. По данным на 17 ноября в закрытом городе выявлено​ ​14 652 случая заболевания COVID-19. Статистику по смертям от коронавируса в ЗАТО не публикуют, но по статистике о заболевших, вылечившихся и находящихся на лечении северчанах можно вычислить, что от ковида там погибли 156 человек.

Напомним, с 28 октября в Томской области стабильно фиксируется более 200 случаев заражения COVID-19 в сутки, масочный режим в регионе продлен до 1 декабря.

Всего в России 18 ноября зафиксировано 37 374 случая заражения коронавирусом. Обновлен новый антирекорд по смертям: за сутки от COVID-19 скончался 1251 россиянин. С начала пандемии коронавирус подтвердился у 9 219 912 жителей страны, выздоровели 7 919 250 человек. За все время в России зафиксировано 260 335 смертей от ковида.

Действие санитарно-эпидемических правил профилактики ковида в России продлили до 2024 года. Роспотребнадзор также разрешил гражданам, переболевшим коронавирусной инфекцией или прошедшим полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания.