Новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки установлен в Томской области

В целом, в регионе с начала пандемии ковидом заболели 49 430 человек (без учета Северска). 38 606 из них выписали. Скончался, по официальным данным, 601 пациент.

269 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Это новый антирекорд.

По данным рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), Томская область занимает девятое место среди российских регионов по ковидным ограничениям. Напомним, что в регионе до 15 ноября продлен действующий режим нерабочих дней. С 8 ноября в области начнет действовать запрет на посещение без QR-кодов кафе, ресторанов, торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, театров и других учреждений.

В целом, в России за сутки выявлено 41 335 новых случаев. За это же время — 1 188 смертей, 29 201 выздоровевший.

С начала пандемии ковидом в России заболели 8 755 930 человек в 85 регионах. Скончались, по официальным данным, 245 635 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06 ноября 2021 остаются 1 907 084 человека.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, «для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней».

«От этого зависят сроки окончания пандемии для России», — отметила она.