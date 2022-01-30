Новый антирекорд: больше 500 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

510 случаев заражения подтверждено в Томской области за сутки. Это абсолютный максимум суточного прироста по региону с начала пандемии. При этом, госпитализировано 49 человек, выписаны 387 пациентов.

За все время в регионе выявили 66 943 случая заражения COVID-19. Из них выписаны 62 717 пациентов. Скончались, согласно данным оперштаба, 702 человека.