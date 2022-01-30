Новый антирекорд: больше 500 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки

510 случаев заражения подтверждено в Томской области за сутки. Это абсолютный максимум суточного прироста по региону с начала пандемии. При этом, госпитализировано 49 человек, выписаны 387 пациентов.
За все время в регионе выявили 66 943 случая заражения COVID-19. Из них выписаны 62 717 пациентов. Скончались, согласно данным оперштаба, 702 человека.
За прошедший день в России госпитализировали 9 883 человека. Выздоровело 28 944 пациента, умерли — 617.
Всего в России выявлено 121 228 новых случаев. Это также рекорд. Начиная с 21 января, в России каждый день регистрируют рекордное число заболевших. 29 января федеральный штаб впервые зарегистрировал больше 100 тысяч заболевших — 113 122 случая за сутки.
В Москве 24 030 новых заражённых — на 2 458 меньше, чем вчера. В Подмосковье заболело 11 434 человека, в Санкт-Петербурге — 17 833.
Рост числа заболевших COVID-19 связан с распространением варианта коронавируса омикрон, который стал доминирующим в России. По данным оперативного штаба, омикрон обнаружили в 82 из 85 регионов России.