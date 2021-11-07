Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Новый антирекорд: 274 случая заболеванием ковидом в Томской области за сутки
Новости

Новый антирекорд: 274 случая заболеванием ковидом в Томской области за сутки

ТВ2 ТВ2

Новый антирекорд установлен в Томской области по суточному числу заболевших ковидом. Так, подтверждено 274 случая заболевания. Скончались четыре пациента. Ещё 49 выздоровели.

В целом, с начала пандемии ковид подтвердился у 49 704 человек. 38 655 из них выздоровели, 605 пациентов, по официальным данным, скончались.

По данным облздрава, в регионе остается 20% свободных коечных мест для лечения больных ковидом. В целом, в Томской области развернуто 3495 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подозрением на нее и пневмонией. 

В частности, коечный фонд МСЧ № 2 составляет 374 места, из которых 86 реанимационные. В роддоме № 4 развернуты 333 койки, из которых 60 реанимационные. Там лечатся пациенты с подозрением и подтвержденным COVID-19, а также беременные с подтвержденным или вероятным ковид-статусом.
«Помещения необходимо ремонтировать. Но сегодня важно обеспечить прежде всего качественную и оперативную помощь пациентам, нуждающимся в госпитализации. Случаи, когда пациенты находятся непродолжительное время в коридоре, подтверждаются, но они единичны и кратковременны. Главному врачу МСЧ № 2 дано поручение обеспечить оперативную маршрутизацию пациентов, при этом медицинскую помощь оказывать безотлагательно», — сообщала ранее заместитель губернатора Алена Левко.

Власти Томской области, стремясь снизить ежедневное число заболевших, продлили режим выходных дней в регионе до 15 ноября. С 8 ноября начинают действовать QR-коды.

Добавим, что в целом, по данным на 7 ноября в России выявлены 39 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на две тысячи случаев меньше по сравнению с субботой, 6 ноября, когда был зафиксирован очередной суточный антирекорд по числу заразившихся за всю пандемию — 41 335 человек.

Общее число заболевших в стране достигло 8 795 095 человек. Выздоровели 7 561 978 человек, под медицинским наблюдением остаются 1 907 084 человека. 

За весь период наблюдений в России от коронавируса умерли 246 814 человек, сообщает оперштаб.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.