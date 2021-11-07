Новый антирекорд: 274 случая заболеванием ковидом в Томской области за сутки

Новый антирекорд установлен в Томской области по суточному числу заболевших ковидом. Так, подтверждено 274 случая заболевания. Скончались четыре пациента. Ещё 49 выздоровели.

В целом, с начала пандемии ковид подтвердился у 49 704 человек. 38 655 из них выздоровели, 605 пациентов, по официальным данным, скончались.

По данным облздрава, в регионе остается 20% свободных коечных мест для лечения больных ковидом. В целом, в Томской области развернуто 3495 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подозрением на нее и пневмонией.

«Помещения необходимо ремонтировать. Но сегодня важно обеспечить прежде всего качественную и оперативную помощь пациентам, нуждающимся в госпитализации. Случаи, когда пациенты находятся непродолжительное время в коридоре, подтверждаются, но они единичны и кратковременны. Главному врачу МСЧ № 2 дано поручение обеспечить оперативную маршрутизацию пациентов, при этом медицинскую помощь оказывать безотлагательно», — сообщала ранее заместитель губернатора Алена Левко.

Власти Томской области, стремясь снизить ежедневное число заболевших, продлили режим выходных дней в регионе до 15 ноября. С 8 ноября начинают действовать QR-коды.

Добавим, что в целом, по данным на 7 ноября в России выявлены 39 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на две тысячи случаев меньше по сравнению с субботой, 6 ноября, когда был зафиксирован очередной суточный антирекорд по числу заразившихся за всю пандемию — 41 335 человек.

Общее число заболевших в стране достигло 8 795 095 человек. Выздоровели 7 561 978 человек, под медицинским наблюдением остаются 1 907 084 человека.

За весь период наблюдений в России от коронавируса умерли 246 814 человек, сообщает оперштаб.