+249 случаев коронавируса в Томской области за сутки. Это новый антирекорд

За прошедшие сутки в Томской области официально диагностировали 249 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных сайта Стопкоронавирус.рф. Это новый антирекорд по новым случаям заражения инфекцией за сутки в регионе. Выписали по выздоровлению 52 человека. О новых летальных исходах не сообщается.

Таким образом, за все время в регионе зарегистрировано 47 701 случай заболевания, 38 256 человек выздоровели, 590 — скончались. Северск в эту статистику не входит. По данным на 29 октября, за все время там выявлено 12 498 случаев заражения, 10 562 человека выздоровели.