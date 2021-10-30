+249 случаев коронавируса в Томской области за сутки. Это новый антирекорд

За прошедшие сутки в Томской области официально диагностировали 249 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных сайта Стопкоронавирус.рф. Это новый антирекорд по новым случаям заражения инфекцией за сутки в регионе. Выписали по выздоровлению 52 человека. О новых летальных исходах не сообщается.
Таким образом, за все время в регионе зарегистрировано 47 701 случай заболевания, 38 256 человек выздоровели, 590 — скончались. Северск в эту статистику не входит. По данным на 29 октября, за все время там выявлено 12 498 случаев заражения, 10 562 человека выздоровели.
В России за последние сутки было зафиксировано 40 521 новых случая заражения коронавирусом, умерли — 1 160 человек. Таким образом. За все время пандемии в России числится 9 472 797 заболевших, 7 331 424 выздоровевших и 28 909 умерших от ковида.