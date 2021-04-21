Новые выплаты детям, Киплинг и провокаторы: о чем говорил Путин в послании Федеральному Собранию 2021. Коротко

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Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. По словам президента, послание было посвящено главным образом внутренних вопросам страны и вопросам безопасности страны.

Вот о чем шла речь.

Поддержка семей с детьми

С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет в семье с одним родителем будет назначена выплата, в среднем 5650 в зависимости от региона.

Беременным женщинам в трудной ситуации будет выплачиваться в среднем по 6350 рублей в месяц.

Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году, заявил Путин.

Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на ребенка единовременно. Она произойдет в августе.

Кроме того кураторы учебных групп в техникумах и колледжах будут получать по пять тысяч рублей в месяц, как и классные руководители в школах. А родителям могут вернуть 50% стоимости путевок в детские лагеря, чтобы сделать отдых в них более доступным.

Образование и культура

Будет построено не менее 1300 новых школ. На ремонт, модернизацию и оснащение педагогических вузов выделят 10 млрд. В предстоящие два года в российских вузах появится еще 45000 бюджетных мест. Не менее 100 вузов получат гранты от 100 млн на открытие студенческих технопарков, лабораторий и т.д.

Кроме того будет создан президентский фонд культурных инициатив

Регионы

Будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов регионов — выплаты продлят до 2029 года.

Появятся инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых на срок 15 лет. Чем меньше долгов, тем больше регион сможет получить. Эти инфраструктурные кредиты должны идти на развитие региона.