Новые выплаты детям, Киплинг и провокаторы: о чем говорил Путин в послании Федеральному Собранию 2021. Коротко
Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному Собранию. По словам президента, послание было посвящено главным образом внутренних вопросам страны и вопросам безопасности страны.
Вот о чем шла речь.
Поддержка семей с детьми
- С 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет в семье с одним родителем будет назначена выплата, в среднем 5650 в зависимости от региона.
- Беременным женщинам в трудной ситуации будет выплачиваться в среднем по 6350 рублей в месяц.
- Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году, заявил Путин.
- Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на ребенка единовременно. Она произойдет в августе.
Кроме того кураторы учебных групп в техникумах и колледжах будут получать по пять тысяч рублей в месяц, как и классные руководители в школах. А родителям могут вернуть 50% стоимости путевок в детские лагеря, чтобы сделать отдых в них более доступным.
Образование и культура
Будет построено не менее 1300 новых школ. На ремонт, модернизацию и оснащение педагогических вузов выделят 10 млрд. В предстоящие два года в российских вузах появится еще 45000 бюджетных мест. Не менее 100 вузов получат гранты от 100 млн на открытие студенческих технопарков, лабораторий и т.д.
Кроме того будет создан президентский фонд культурных инициатив
Регионы
Будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов регионов — выплаты продлят до 2029 года.
Появятся инфраструктурные бюджетные кредиты под 3% годовых на срок 15 лет. Чем меньше долгов, тем больше регион сможет получить. Эти инфраструктурные кредиты должны идти на развитие региона.
Внешняя политика
«Россия, — говорит Путин, — ведет себя скромно и сдержанно». Хотя на нее все «цепляют», а «вокруг крутятся всякие мелкие Табаки как вокруг Шерхана». «Великий писатель — Киплинг», — сказал Путин в послании Федеральному Собранию. Он отметил, что провокаторы готовили планы убийства Лукашенко и госпереворота. «Готовилась блокада Минска, полное отключение всей энергосистемы Беларуси, подготовка к массированной кибератаке».
На Западе, говорит Путин, «никто не думает о судьбе Беларуси, как не думали и о судьбе Украины».
«Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас мягко говоря не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?