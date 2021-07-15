Новые тропинки, туалет и конкурс на создание въездного логотипа: как идет благоустройство Михайловской рощи

Благоустройство Михайловской рощи продолжается в Томске. Подрядчик УФСИН обещает завершить все работы к началу августа.

«Благоустройство рощи ведется с 2017 года. Сделаны детские площадки, обустроена тропиночная сеть, подготовлено футбольное поле. В этом году мы завершаем работы. Самым сложным оказалось обустройство тропиночной сети. Из-за этого сорвались сроки: по контракту работы должны были закончиться к 30 июня, но на сегодняшний день они завершены на 90%. Задержка связана с тем, что столкнулись с проблемой болотистой местности. Пришлось завозить почти 100 КАМАЗов инертных материалов, чтобы подготовить основания для обустройства тропиночной сети», — отметил заммэра Вячеслав Черноус.

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По его словам, в этом году будет оборудовано девять километров тропиночной и прогулочной сети. «Мы замкнули тропиночную сеть. Получилось три больших круга. Отдельный участок оборудован для тех, кто катается на самокатах и велосипедах», — рассказал Вячеслав Черноус.

Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер подчеркнул, что сейчас нужно проработать вопрос поиска управляющей компании, которая следила бы за содержанием этой территории. «В начале реализации этого проекта у нас были некие претензии со стороны обществеников. Мы построили хороший диалог с ними. Те ручьи, те тропы, которые находятся в левой части — мы их не задеваем. Сегодня жители города очень активно пользуются Михайловской рощей, будем активно ее развивать. Однако в последнее время остро встает вопрос содержания. Очевидно, что чем больше денег вкладываем, чем больше инфраструктуры создаем, тем больше нужно денег на ее содержания. Поэтому сейчас будем смотреть, думать, чтобы появилась здесь некая управляющая компания, наверное, с элементом общепита. Надо аккуратно, не нарушая целостности территории, ее будет искать». Также обязательно нужно установить на территории рощи туалеты, подчеркнул и.о. мэра Томска. «Здесь нет сетей канализации, поэтому необходим мобильный туалет и септик. Без учета дальнейшего обслуживания. С рядом партнеров уже пообщались. Ориентировочная стоимость 1,5 млн рублей», — рассказал заммэра Вячеслав Черноус.

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В свою очередь, ректор ТГАСУ Виктор Власов отметил, что в роще нужно навигацию на английском языке. А также продумать подъезды к роще и остановку. «Я считаю, что это одно из уникальнейших мест Томска. В свое время, Михайловская роща рассматривалась как центральный парк культуры и отдыха томичей. Поэтому в таком месте обязательно должен быть въездной знак, символ, который приглашал бы сюда людей. Мы готовы объявить конкурс, чтобы разработать дизайн-концепт такого знака», — поддержал ректора вуза декан архитектурного университета ТГАСУ Владимир Коренев. Также эксперт выступил и за дальнейшее расширение тропиночной сети «В свое время здесь была очень хорошая связь с левым берегом. Шла длинная тропа с пешеходным мостиком к Ушайке. Надо вернуться к этой теме. Тот район очень быстро развивается, пешеходная доступность увеличит пешеходный трафик, создаст дополнительные связи», — считает Коренев. В целом, на благоустройство рощи было направлено порядка 30 миллионов рублей внебюджетных средств и чуть более 30 бюджетных — всего порядка 60 миллионов рублей.

Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска

Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрия Томска