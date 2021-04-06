Новые ставки: в Думе Томска изменили параметры налога на имущество
В Томске изменили ставки налога на имущество физических лиц (НИФЛ). Теперь исчисление НИФЛ станет зависеть от кадастровой стоимости недвижимости.
Новый порядок предполагает для домов и квартир с кадастровой стоимостью до 500 тыс. рублей самую низкую налоговую ставку 0,1%. Ставка 0,2% — для квартир, объектов незавершенного строительства, домов и их частей стоимостью до 5 млн рублей. Ставка 0,3% — для квартир и домов дороже 5 млн рублей.
Для комнат предложена единая ставка налога 0,1% независимо от кадастровой стоимости.
В отношении гаражей и машиномест количество ставок также увеличено до трех. В диапазоне кадастровой стоимости до 1 млн рублей – налоговая ставка 0,1%, от 1 млн до 1,5 млн рублей – 0,2% и свыше 1,5 млн рублей – 0,3%.
Малоимущие граждане полностью освобождаются от налога на имущество по объектам жилого назначения с кадастровой стоимостью до миллиона рублей. Если выше миллиона, ставка будет льготной — 0,1%.
Сказать, насколько завышена или занижена кадастровая стоимость, нельзя. Есть тот механизм, который есть. Если предприниматель видит, что стоимость завышена, то заказывает независимую оценку и проходит комиссию при департаменте госсобственности Томской области, — отметила в рамках заседания думы Томска заместитель начальника управления экономического развития администрации Томска Маргарита Васягина.
Она уточнила, что если сумма налога по кадастру будет превышать налог от инвентаризационной стоимости, предусмотрен переходный период в течение трех лет. Так, в 2021 году собственник заплатит прежнюю сумму налога плюс 20% от суммы прироста (разница между налогами). В 2022 году — плюс 40%, в 2023-м — плюс 60%. С 2024 года начнется оплата в полном объеме.
В отношении коммерческих и офисных объектов налогообложения с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей, которые находятся в собственности физических лиц, ставка сохранится на уровне 2%. Для данной недвижимости предлагается установить ряд льгот. И. о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил, что возможна корректировок налоговых ставок.
Глобальная цель — смягчить буфер падения. К сожалению, наш регион один из немногих, который тянул двадцать лет с переходом на кадастровую оценку недвижимости. Многие регионы по всем трем сегментам вели эту работу, вводили переходные периоды, у нас же все бухнулось. По юридическим лицам там просто катастрофа, — сказал спикер Думы Чингис Акатаев.
Депутат Думы Владимир Самокиш отметил, что нельзя создать дисбаланс, при котором ИП не платят налог на имущество, а юридические лица платят. Василий Еремин выступил против принятия новых налоговых ставок, однако его не поддержали. По итогу голосования 25 депутатов высказались «за».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?