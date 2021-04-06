Новые ставки: в Думе Томска изменили параметры налога на имущество

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В Томске изменили ставки налога на имущество физических лиц (НИФЛ). Теперь исчисление НИФЛ станет зависеть от кадастровой стоимости недвижимости.

Новый порядок предполагает для домов и квартир с кадастровой стоимостью до 500 тыс. рублей самую низкую налоговую ставку 0,1%. Ставка 0,2% — для квартир, объектов незавершенного строительства, домов и их частей стоимостью до 5 млн рублей. Ставка 0,3% — для квартир и домов дороже 5 млн рублей.

Для комнат предложена единая ставка налога 0,1% независимо от кадастровой стоимости.

В отношении гаражей и машиномест количество ставок также увеличено до трех. В диапазоне кадастровой стоимости до 1 млн рублей – налоговая ставка 0,1%, от 1 млн до 1,5 млн рублей – 0,2% и свыше 1,5 млн рублей – 0,3%.

Малоимущие граждане полностью освобождаются от налога на имущество по объектам жилого назначения с кадастровой стоимостью до миллиона рублей. Если выше миллиона, ставка будет льготной — 0,1%.

Сказать, насколько завышена или занижена кадастровая стоимость, нельзя. Есть тот механизм, который есть. Если предприниматель видит, что стоимость завышена, то заказывает независимую оценку и проходит комиссию при департаменте госсобственности Томской области, — отметила в рамках заседания думы Томска заместитель начальника управления экономического развития администрации Томска Маргарита Васягина.

Она уточнила, что если сумма налога по кадастру будет превышать налог от инвентаризационной стоимости, предусмотрен переходный период в течение трех лет. Так, в 2021 году собственник заплатит прежнюю сумму налога плюс 20% от суммы прироста (разница между налогами). В 2022 году — плюс 40%, в 2023-м — плюс 60%. С 2024 года начнется оплата в полном объеме.

В отношении коммерческих и офисных объектов налогообложения с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей, которые находятся в собственности физических лиц, ставка сохранится на уровне 2%. Для данной недвижимости предлагается установить ряд льгот. И. о. мэра Томска Михаил Ратнер отметил, что возможна корректировок налоговых ставок.

Глобальная цель — смягчить буфер падения. К сожалению, наш регион один из немногих, который тянул двадцать лет с переходом на кадастровую оценку недвижимости. Многие регионы по всем трем сегментам вели эту работу, вводили переходные периоды, у нас же все бухнулось. По юридическим лицам там просто катастрофа, — сказал спикер Думы Чингис Акатаев.