Новые штрафы и «ковидные» изменения: что изменится с 1 мая 2021 года
1 мая вступают в силу очередные законодательные введения. О том, с чем нам придется жить, читайте в материале.
Доплаты к пенсиям
С 1 мая 2021 года некоторые категории граждан получат доплаты к пенсиям. Они положены пилотам, штурманам, авиационным инженерам, механикам, радистам, а также шахтерам и работникам угольной промышленности.
По информации Пенсионного фонда России, размер доплат индивидуален для каждого получателя, поскольку высчитывается с учетом среднемесячного заработка и специального стажа. В среднем по стране ежемесячная доплата летчикам немного превышает семь тысяч рублей, шахтерам доплачивают примерно четыре тысячи.
Размер доплаты пересчитывается четыре раза за год (1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября), уточнял ПФР.
Штрафы за высадку детей из транспорта
1 мая вступает в силу закон о штрафах за высадку детей-безбилетников из транспорта. Согласно нововведениям, ребенка нельзя будет принудительно высадить на остановке, если он едет один и не может оплатить проезд. В противном случае могут оштрафовать либо водителя (на 5 тысяч рублей), либо контролера или кондуктора (на 20–30 тысяч рублей).
При этом в законе уточняется, что если ребенок едет со взрослыми, которые отказываются платить за проезд, ребенок и его опекун должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.
Повышение штрафов
Пятикратно увеличится штраф за переезд железнодорожных путей в неположенном месте. Теперь пересечение путей вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, запрещающем сигнале светофора, остановка и стоянка на переезде, а также проезд через нерегулируемый переезд при приближении поезда приведут к штрафу в 5 тыс. рублей или лишению прав на срок от четырех месяцев до полугода. Ранее нарушителям мог грозить штраф в 1 тыс. рублей.
За другие нарушения ПДД при пересечении железнодорожных путей штраф увеличится с 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
Путешественники сдают тест на ковид дважды
Россияне, вернувшиеся из-за границы, с начала мая должны будут в обязательном порядке сдать два ПЦР-теста, а не один, как это было раньше.
Тесты нужно будет сделать в течение пяти дней после въезда в страну, при этом интервал между ними должен составлять не менее суток.
Результаты нужно будет подать через специальную форму на сайте «Госуслуги».
Льготы для детей силовиков
С 1 мая детям правоохранителей станет проще поступать в профильные вузы. Согласно подписанному президентом закону, этот бонус получат дети сотрудников ОВД и Федеральной службы войск национальной гвардии. У них будет преимущественное право зачисления в высшие учебные заведения, подведомственные МВД РФ и Росгвардии. Аналогичное преимущественно получат дети военных.
При этом уточняется, что предпочтение будут отдавать только тем абитуриентам, которые успешно прошли необходимые вступительные испытания.
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