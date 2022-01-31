Новые ограничения вводятся в Томской области из-за роста числа заболевших ковидом с 1 февраля

С 1 февраля в Томской области вводится ряд новых ограничений.
«Новые ограничения продиктованы эпидобстановкой, которая теперь и у нас в Сибири ухудшается с каждым днём, — рассказал глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – При сегодняшней динамике мы прогнозируем до 1000 заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то, что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать всё, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции».
Глава региона поручил департаменту здравоохранения продолжать наращивать количество операторов колл-центров (с сегодняшнего дня в них перешла часть операторов МФЦ), планировать перевод медицинских лабораторий в круглосуточный режим работы и в течение недели решить вопрос о выдаче больничных листов дистанционным образом, как в Москве.
Региональный оперштаб обязал муниципалитеты переводить не менее чем на недельное дистанционное обучение школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19. В течение месяца, с 1 февраля до 1 марта, учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области будут работать исключительно в дистанционном режиме.
Решением оперштаба, с 1 февраля до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе приостанавливается плановая медицинская помощь. Исключение составляет помощь пациентам с заболеваниями или состоянием здоровья, при которых отсрочка медицинской помощи критична для здоровья (главным образом, это медпомощь при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях).
С 1 февраля до 1 марта в Томской области вводится запрет на проведение развлекательно-досуговых и иных массовых мероприятий в учреждениях общественного питания. В этот же период под запретом оказание услуг в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах (в том числе, на территории общепита).
С 1 февраля до 1 марта в регионе запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с очным присутствием граждан. Исключения предусмотрены только для мероприятий, которые проводятся при наличии посадочных мест для зрителей, их заполняемость не должна превышать 50% от общей вместимости.
В течение месяца предприятиям и организациям запрещено проводить собрания коллективов и другие массовые мероприятия.
«Введенные ограничения, направленные на сохранение здоровья людей, не будут работать без жесткого контроля, - подчеркнул губернатор. – У правоохранительных органов есть все полномочия вплоть до закрытия учреждений, нарушающих введенный порядок. Очень надеюсь, что у нас до этого не дойдет».
Глава Томской области поручил главам муниципалитетов усилить санитарную обработку общественного транспорта, а также сократить интервалы движения автобусов либо увеличить их количество на линии.
«Томская область готова к самому сложному развитию эпидемии, - отметил Сергей Жвачкин. – Мы загодя, еще в прошлом году, сформировали запасы СИЗов, кислорода, лекарств. У нас в достатке запасы вакцины для вакцинации и ревакцинации. Призываю всех, кто делал прививку от СOVID-19 более шести месяцев назад или не делал ее вовсе – срочно ее сделать. Каждому из нас необходимо соблюдать все требования эпидемиологов, носить маски и минимизировать контакты».
Жвачкин не исключил новых дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения СОVID-19, в случае неблагоприятного развития ситуации.