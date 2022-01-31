Новые ограничения вводятся в Томской области из-за роста числа заболевших ковидом с 1 февраля

«Новые ограничения продиктованы эпидобстановкой, которая теперь и у нас в Сибири ухудшается с каждым днём, — рассказал глава оперштаба, губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – При сегодняшней динамике мы прогнозируем до 1000 заболевших в сутки. Несмотря на то, что пятая волна по течению болезни легче, чем предыдущие, несмотря на то, что стационары наполовину пусты, наше первичное звено здравоохранения, поликлиники и колл-центры испытывают запредельную нагрузку. И нам нужно сделать всё, чтобы минимизировать дальнейшее распространение инфекции».

Глава региона поручил департаменту здравоохранения продолжать наращивать количество операторов колл-центров (с сегодняшнего дня в них перешла часть операторов МФЦ), планировать перевод медицинских лабораторий в круглосуточный режим работы и в течение недели решить вопрос о выдаче больничных листов дистанционным образом, как в Москве.

Региональный оперштаб обязал муниципалитеты переводить не менее чем на недельное дистанционное обучение школы, в которых 1% учеников или 10% работников заболели COVID-19. В течение месяца, с 1 февраля до 1 марта, учреждения дополнительного образования всех форм собственности в Томской области будут работать исключительно в дистанционном режиме.

Решением оперштаба, с 1 февраля до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе приостанавливается плановая медицинская помощь. Исключение составляет помощь пациентам с заболеваниями или состоянием здоровья, при которых отсрочка медицинской помощи критична для здоровья (главным образом, это медпомощь при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях).

С 1 февраля до 1 марта в Томской области вводится запрет на проведение развлекательно-досуговых и иных массовых мероприятий в учреждениях общественного питания. В этот же период под запретом оказание услуг в детских развлекательных центрах, детских игровых комнатах и игровых зонах (в том числе, на территории общепита).

С 1 февраля до 1 марта в регионе запрещены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с очным присутствием граждан. Исключения предусмотрены только для мероприятий, которые проводятся при наличии посадочных мест для зрителей, их заполняемость не должна превышать 50% от общей вместимости.

В течение месяца предприятиям и организациям запрещено проводить собрания коллективов и другие массовые мероприятия.