Новые ограничения вводятся в Томской области из-за роста числа заболевших ковидом

С понедельника, 12 июля, в Томской области вводятся дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Так, с понедельника, 12 июля, в Томской области запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены, но ограничены тысячей участников и зрителей.

Сфере общепита запрещено принимать гостей в закрытых помещениях с полуночи до шести часов утра. Также кафе, ресторанам и барам рекомендовано обслуживать посетителей преимущественно в летних верандах.

Оперштаб принял решение приостановить до стабилизации эпидемиологической обстановки деятельность кальянных, а в торгово-развлекательных центрах запретить работу бесплатных точек доступа Wi-Fi и ограничить наполняемость фуд-кортов и детских комнат до 50%.

Перевозчикам рекомендовано увеличить количество рейсов общественного транспорта в часы пик, а ответственным органам поручено усилить контроль за проведением дезинфекции салонов общественного транспорта.

Оперштаб рекомендует работодателям разработать скользящий график работы персонала с установлением разного времени начала и окончания трудового дня, перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим, перенести отпуска работников на более ранние сроки, активизировать вакцинацию коллективов (в том числе, с применением стимулирующих мер) и усилить контроль за использованием средств индивидуальной защиты на рабочем месте.

С сегодняшнего дня, 9 июля, усилен масочный контроль в общественных местах и на общественном транспорте, а также контроль за соблюдением требований о социальной дистанции, 50%-й наполняемости залов кино- и театров, спортивных центров и фитнес-клубов, к организации посадочных мест в общепите.

«Эпидобстановка в Томской области, как и в целом по стране, непростая, но контролируемая. Чтобы не допустить негативный сценарий развития ситуации, оперштаб вынужден принять дополнительные ограничительные меры, которые уже показали эффективность, – прокомментировала заместитель губернатора по социальной политике Алёна Левко. – Самый быстрый и безболезненный путь к привычной жизни – массовая вакцинация. В регионе достаточные запасы вакцины, работают стационарные и мобильные прививочные пункты, а также выездные бригады медиков. Как скоро мы стабилизируем эпидситуацию, зависит от каждого».