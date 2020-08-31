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31 августа,
2020
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Новости

«Новые люди» выступили против уничтожения лесов в Томской области

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Активисты партии «Новые люди» вместе с журналистами издания «Репортёр» разобрались, что стоит за санитарными вырубками леса в Томской области. Не так давно, после публикации материала ТВ2, этим вопросом озаботилась и прокуратура. В частности, надзорный орган обнаружил нарушения на территории заказника «Карегодский» в Молчановском районе Томской области.

«Новые люди» выступили против уничтожения лесов в Томской области

Санитарные рубки в Томской области стали технологией уничтожения лесов и одной из причин возгорания тайги. Крайними при этом остаются рядовые лесничие, а не организаторы этого прибыльного «бизнеса».


«Новые люди» предлагают взглянуть на проблему шире. Схема, при которой выдаются разрешения на вырубку здоровых деревьев — следствие порочной системы управления лестным хозяйством по всей России.


«Новые люди» выступили против уничтожения лесов в Томской области

— Мы предлагаем провести цивилизованное лесоустройство в Томской области. Выделенные на это деньги окупятся за счет предотвращения коррупции и планирования лесозаготовок, — поясняют позицию в региональном отделении партии «Новые люди». — А санитарные вырубки и работы по профилактике лесных пожаров выполнять только за бюджетные средства. Мы уверены, что на этом нельзя зарабатывать.


«Новые люди» выступили против уничтожения лесов в Томской области

«Новые люди» отмечают, что схемы, подобные организации «санитарных» вырубок в Томской области, обнажают системные ошибки в управлении страной. Именно поэтому представители молодой политической силы выступают за коренное обновление власти.


«Новые люди» продолжат держать на контроле ситуацию в Карегодском заказнике и в других местах вырубки деревьев в Томской области.



Изготовлено: ООО «АН ТВ2», 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, д.53\2, офис 308, 7017474509.

Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска 31.08.2020. Тираж - 2 экз. Оплачено из средств Избирательного объединения «Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

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