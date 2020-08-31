«Новые люди» выступили против уничтожения лесов в Томской области

Активисты партии «Новые люди» вместе с журналистами издания «Репортёр» разобрались, что стоит за санитарными вырубками леса в Томской области. Не так давно, после публикации материала ТВ2 , этим вопросом озаботилась и прокуратура. В частности, надзорный орган обнаружил нарушения на территории заказника «Карегодский» в Молчановском районе Томской области.

Санитарные рубки в Томской области стали технологией уничтожения лесов и одной из причин возгорания тайги. Крайними при этом остаются рядовые лесничие, а не организаторы этого прибыльного «бизнеса».



«Новые люди» предлагают взглянуть на проблему шире. Схема, при которой выдаются разрешения на вырубку здоровых деревьев — следствие порочной системы управления лестным хозяйством по всей России.



