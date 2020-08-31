«Новые люди» выступили против уничтожения лесов в Томской области
Активисты партии «Новые люди» вместе с журналистами издания «Репортёр» разобрались, что стоит за санитарными вырубками леса в Томской области. Не так давно, после публикации материала ТВ2, этим вопросом озаботилась и прокуратура. В частности, надзорный орган обнаружил нарушения на территории заказника «Карегодский» в Молчановском районе Томской области.
Санитарные рубки в Томской области стали технологией уничтожения лесов и одной из причин возгорания тайги. Крайними при этом остаются рядовые лесничие, а не организаторы этого прибыльного «бизнеса».
«Новые люди» предлагают взглянуть на проблему шире. Схема, при которой выдаются разрешения на вырубку здоровых деревьев — следствие порочной системы управления лестным хозяйством по всей России.
— Мы предлагаем провести цивилизованное лесоустройство в Томской области. Выделенные на это деньги окупятся за счет предотвращения коррупции и планирования лесозаготовок, — поясняют позицию в региональном отделении партии «Новые люди». — А санитарные вырубки и работы по профилактике лесных пожаров выполнять только за бюджетные средства. Мы уверены, что на этом нельзя зарабатывать.
«Новые люди» отмечают, что схемы, подобные организации «санитарных» вырубок в Томской области, обнажают системные ошибки в управлении страной. Именно поэтому представители молодой политической силы выступают за коренное обновление власти.
«Новые люди» продолжат держать на контроле ситуацию в Карегодском заказнике и в других местах вырубки деревьев в Томской области.
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