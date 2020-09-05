«Новые люди» ответили на самые частые вопросы о выборах в гордуму Томска
До выборов в городскую Думу Томска осталось чуть больше недели, и горожане все чаще интересуются тем, как будет проходить голосование. Партия «Новые люди» отвечает на самые часто задаваемые вопросы.
«Один из самых популярных вопросов звучит так: «Я хочу проголосовать за вас, но не знаю, где располагается мой участок. Подскажете?» Это довольно просто. Достаточно зайти на сайт Центризбиркома, вбить свой адрес — и сервис тут же покажет вам, где вы сможете проголосовать», — поясняют в томском отделении партии «Новые люди».
По словам представителей молодой политической силы, томичи также часто интересуются, как поддержать того или иного кандидата. А многие искренне удивляются, когда узнают, что на выборах получат не один, а два бюллетеня.
«В одном из них будут представлены одномандатники, которые идут по вашему округу. Всего в Томске 27 таких округов, причем в 21-м из них представлены кандидаты от «Новых людей». Во втором бюллетене будет уже список партий. В итоге в гордуму попадут 27 одномандатников и 10 лидеров партийных списков», — рассказывают «Новые люди».
К слову, молодая политическая сила уже сейчас успешно составляет конкуренцию парламентским партиям — за «Новых людей» готовы проголосовать 11 % томичей. Это один из самых серьезных уровней доверия «Новым людям» по стране.
«Томск еще раз подтверждает свой статус города образованных людей, открытых для всего нового. Мы благодарны томичам за поддержку и надеемся, что они проявят свою позицию на сентябрьских выборах. Традиционно явка на них не очень высокая, однако на этот раз у горожан появился реальный шанс поддержать курс на обновление власти», — подчеркивают в региональном отделении партии «Новые люди».
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Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска 5.09.2020. Тираж – 2 экз. Оплачено из средств Избирательного объединения «Региональное отделение в Томской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».
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