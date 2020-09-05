«Новые люди» ответили на самые частые вопросы о выборах в гордуму Томска

«Один из самых популярных вопросов звучит так: «Я хочу проголосовать за вас, но не знаю, где располагается мой участок. Подскажете?» Это довольно просто. Достаточно зайти на сайт Центризбиркома , вбить свой адрес — и сервис тут же покажет вам, где вы сможете проголосовать», — поясняют в томском отделении партии «Новые люди».

До выборов в городскую Думу Томска осталось чуть больше недели, и горожане все чаще интересуются тем, как будет проходить голосование. Партия «Новые люди» отвечает на самые часто задаваемые вопросы.

По словам представителей молодой политической силы, томичи также часто интересуются, как поддержать того или иного кандидата. А многие искренне удивляются, когда узнают, что на выборах получат не один, а два бюллетеня.





«В одном из них будут представлены одномандатники, которые идут по вашему округу. Всего в Томске 27 таких округов, причем в 21-м из них представлены кандидаты от «Новых людей». Во втором бюллетене будет уже список партий. В итоге в гордуму попадут 27 одномандатников и 10 лидеров партийных списков», — рассказывают «Новые люди».





К слову, молодая политическая сила уже сейчас успешно составляет конкуренцию парламентским партиям — за «Новых людей» готовы проголосовать 11 % томичей. Это один из самых серьезных уровней доверия «Новым людям» по стране.





«Томск еще раз подтверждает свой статус города образованных людей, открытых для всего нового. Мы благодарны томичам за поддержку и надеемся, что они проявят свою позицию на сентябрьских выборах. Традиционно явка на них не очень высокая, однако на этот раз у горожан появился реальный шанс поддержать курс на обновление власти», — подчеркивают в региональном отделении партии «Новые люди».