«Новые люди» наградили победителей «Марафона идей» в Томской области
Партия «Новые люди» подвела итоги финального этапа всероссийского конкурса «Марафон идей» в Томской области. Победители конкурса получили денежную поддержку для воплощения своих социальных проектов.
«Марафон идей» – конкурс проектов по улучшению жизни города, региона или всей страны. С 12 февраля по 12 марта из 65 регионов на конкурс поступило более 15 тысяч заявок. В Томске финальный этап «Марафона идей» прошел 22 марта.
«Всегда есть опасность придумать и не сделать. Испугаться ответственности, рисков, внимания. Я призываю вас не бояться и искать реальные проблемы. Эти проблемы требуют решения, и я уверен в том, что мы сможем их решить, – приветствовал участников и гостей конференции председатель экспертного жюри, координатор партии «Новые люди» в Сибирском Федеральном округе Алексей Рвачев. – Не бойтесь говорить о том, что вы делаете. Желаю всем вам успехов в рамках сегодняшнего финала "Марафон идей"».
Идеи «марафонцев» касались различных сфер жизни. Томские участники конкурса предложили проекты по благоустройству набережной реки Ушайки, созданию кадрового агентства по поиску работы для студентов и пенсионеров, украшению фасада дома детского творчества «Искорка».
Среди предложений также было благоустройство прибрежной зоны озера Керепеть, замена ламп накаливания на светодиодные лампы в общедомовых пространствах для экономии электроэнергии, создание сервиса с информацией о питомцах томских приютов для животных, чтение лекций по юридической грамотности для старшеклассников, проведение конкурса сочинений для школьников и запуск образовательного проекта в TikTok.
После десятиминутного совещания жюри конкурса решило выделить денежную поддержку двум победителям: Всеволоду Рачису, разрабатывающему приложение по поиску животных из приютов «Muzzle book» и Елене Бугреевой, предложившей провести конкурс сочинений «Ученый – это из детства, или как устроен мир».
Выбор был непростой, – отметил председатель жюри Алексей Рвачев. – Проекты, которые добрались до финала, были в большинстве своем интересными и нужными. Я поздравляю победителей и хочу обратиться к остальным финалистам нашего конкурса – мы поддержим ваши идеи организационно и медийно. Совместными усилиями мы сможем воплотить их в жизнь
Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.
В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер (в Новосибирской (7,0 %), Калужской (8,08%), Рязанской (5,7 %) и Костромской (7,5 %) областях).
Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02 %. На выборах в городскую думу Краснодара «Новые люди» набрали 4,97 % голосов.
По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.
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