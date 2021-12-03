«Новые люди» и региональные эксперты обсудили, как развивается современное образование в Томской области

1 декабря в школе «Интеграция» прошла открытая дискуссия о путях развития современного образования в Томской области. В ней принял участие депутат Госдумы от Новых людей, первый заместитель председателя комитета по просвещению Максим Гулин, лидер движения «Школа — наше дело» Артём Соловейчик и депутаты областной Думы Максим Вдовин и Екатерина Радионова.
К дискуссии присоединились начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, начальник управления образования Администрации Томского района Юлия Дубовицкая, директор МАОУ СОШ «Интеграция» Лилия Пикалова, директор МАОУ «Эврика-развитие» Людмила Долгова, председатель профсоюза Управления образования администрации Томского района Елена Соколовская.
Участники дискуссии обсудили федеральную, региональную и муниципальную программы развития образования. Подняли вопрос, по каким достижениям оценивать результат развития. Также поговорили о проблемах управления школами. На конкретных примерах обсудили причины, по которым директор школы не может полноценно выполнять свои обязанности и обеспечивать организацию образовательного процесса.
Эксперт в сфере образования Артём Соловейчик уже не первый раз посещает Томск. За несколько визитов Артём Симонович успел пообщаться с представителями школьного образования всех уровней.
«Что меня сегодня приятно удивило – высочайший управленческий профессионализм в образовании в Томске и области. У управленцев есть целостная картина мира, есть представление, откуда и куда идём, что, допустим, есть проблема, но нет страха перед проблемой. У управленцев есть поддержка учителей и родителей. Это не говорит об авторитарности, а говорит о живом мышлении», – рассказывает Артём Соловейчик.
Участники дискуссии договорились о дальнейшем взаимодействии и работе по повышению качества образования в Томской области. Для этого там будут внедрять современные образовательные технологии.
«Одна из интересных особенностей образования в Томской области — это взаимодействие вузов и школ. То есть вузы разворачиваются лицом к школам. Это позволяет создавать непрерывность образовательного процесса между школой и вузом. Это важно для профориентации школьников, внедрения новых эффективных методов обучения и раскрытия потенциала детей», — считает депутат Госдумы от Новых людей Максим Гулин.
«Такие дискуссии нужны, чтобы наладить коммуникацию между представителями законодательной и исполнительной власти. Оценивать качество образования достаточно сложно. Нужно учитывать не только федеральные и региональные стандарты, но и внутренние факторы», — считает Максим Вдовин, руководитель фракции Новых людей в Законодательной Думе Томской области.
Депутат Законодательной Думы Томской области от Новых людей Екатерина Радионова считает, что основная проблема образования в регионе – это дефицит учителей и необходимого оборудования для обучения в дистанционном формате.
«Если в Томске и Томском районе ситуация сносная, то в других районах, как правило, положение оставляет желать лучшего. Важно учитывать данный фактор при оценке качества», — заявила депутат.
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