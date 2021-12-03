«Новые люди» и региональные эксперты обсудили, как развивается современное образование в Томской области

1 декабря в школе «Интеграция» прошла открытая дискуссия о путях развития современного образования в Томской области. В ней принял участие депутат Госдумы от Новых людей, первый заместитель председателя комитета по просвещению Максим Гулин, лидер движения «Школа — наше дело» Артём Соловейчик и депутаты областной Думы Максим Вдовин и Екатерина Радионова.

Участники дискуссии обсудили федеральную, региональную и муниципальную программы развития образования. Подняли вопрос, по каким достижениям оценивать результат развития. Также поговорили о проблемах управления школами. На конкретных примерах обсудили причины, по которым директор школы не может полноценно выполнять свои обязанности и обеспечивать организацию образовательного процесса.

Эксперт в сфере образования Артём Соловейчик уже не первый раз посещает Томск. За несколько визитов Артём Симонович успел пообщаться с представителями школьного образования всех уровней.

«Что меня сегодня приятно удивило – высочайший управленческий профессионализм в образовании в Томске и области. У управленцев есть целостная картина мира, есть представление, откуда и куда идём, что, допустим, есть проблема, но нет страха перед проблемой. У управленцев есть поддержка учителей и родителей. Это не говорит об авторитарности, а говорит о живом мышлении», – рассказывает Артём Соловейчик.

Участники дискуссии договорились о дальнейшем взаимодействии и работе по повышению качества образования в Томской области. Для этого там будут внедрять современные образовательные технологии.